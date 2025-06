Ukrayna: Rusya'ya ait 40 savaş uçağı vurduk

Ukrayna, Rusya’ya ait en az 40 bombardıman uçağı vurduğunu duyurdu.

Skynews’ün haberine göre Ukrayna, Rusya’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) 40’tan fazla uçak vurduğunu duyurdu. Saldırının Rusya’ya maliyetinin 2 milyar dolar olduğu iddia ediliyor.

BBC’nin aktardığına göre Ukrayna güvenlik servisi (SBU) açıklamasında Rusya’nın bombardıman uçaklarının yandığını öne sürdü.

Rusya’nın Irkutsk bölgesindeki Belaya hava üssüne düzenlenen İHA saldırısını gösterdiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

BREAKING: Over 40 ‼️‼️Russian warplanes reportedly hit in massive Ukrainian drone strike. Ukraine’s Security Service has launched a major drone operation, reportedly damaging more than 40 Russian aircraft — including A-50, Tu-95, and Tu-22M3 bombers. That’s over $2 billion in… pic.twitter.com/8iIdQq47yy