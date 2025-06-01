Ukrayna: Rusya'ya ait 40 savaş uçağı vurduk

Ukrayna, Rusya’ya ait en az 40 bombardıman uçağı vurduğunu duyurdu.

Fotoğraflar: Skynews

Skynews’ün haberine göre Ukrayna, Rusya’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) 40’tan fazla uçak vurduğunu duyurdu. Saldırının Rusya’ya maliyetinin 2 milyar dolar olduğu iddia ediliyor.

BBC’nin aktardığına göre Ukrayna güvenlik servisi (SBU) açıklamasında Rusya’nın bombardıman uçaklarının yandığını öne sürdü.

Rusya’nın Irkutsk bölgesindeki Belaya hava üssüne düzenlenen İHA saldırısını gösterdiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

BREAKING: Over 40 ‼️‼️Russian warplanes reportedly hit in massive Ukrainian drone strike. Ukraine’s Security Service has launched a major drone operation, reportedly damaging more than 40 Russian aircraft — including A-50, Tu-95, and Tu-22M3 bombers. That’s over $2 billion in… pic.twitter.com/8iIdQq47yy — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) June 1, 2025

Saldırılarda A-50 erken uyarı uçakları, Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları dahil 40’tan fazla Rus uçağının hasar aldığı öne sürülüyor.

Rusya saldırıyı kabul etti

Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki askeri havaalanlarına Ukrayna’nın İHA’larla saldırdığını Rusya da kabul etti.

Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis, bölgeye Ukrayna’nın İHA saldırısı düzenlediğini belirterek şöyle dedi: “Hava savunma sistemleri, güvenlik güçleri ve Acil Durum Bakanlığı yetkilileri çalışıyor.”

Ayrıca Çibis sosyal medyadaki görüntülerin paylaşılmamasını istedi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, kamikaze dronların uçtuğu ve yoğun dumanların yükseldiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgede bir askeri birliğe saldırı olduğunu doğruladı.

İHA’ların sayısının henüz sayılmadığını aktaran Kobzev, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili acil durum karargahı kurulduğunu belirtti.