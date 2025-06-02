Beyaz Saray: Trump Türkiye'de Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmeye açık

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Ukrayna liderlerinin yer alacağı Türkiye’deki olası bir görüşmeye katılabileceği belirtildi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Sözcüye bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından söyledikleri soruldu.

Erdoğan, görüşmelere dair şunları söylemişti:

“Her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek sayın (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’i gerek sayın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski’yi aynı şekilde İstanbul’da veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta hatta sayın (ABD Başkanı Donald) Trump’ı da bunların yanına almak. Eğer kabul buyururlarsa ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya geleyim ve böylece İstanbul’u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum.”

Leavitt’e, Erdoğan’ın konuşmasına da değinilerek “Trump bunu destekler mi ve bu katılacağı bir şey olur mu?” diye soruldu.

Sözcü şöyle yanıt verdi:

“Başkan, eğer böyle bir şey olursa buna açık olduğunu söyledi ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya oturmasını istiyor. Bugün Başkan Trump’ın ısrarı üzerine bunu yaptıklarını gördük.

Ancak Başkan’ın bu görüşmeler ve orada olanlar hakkında ne düşündüğü konusunda sözü kendisine bırakacağım.”