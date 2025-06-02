Erdoğan: En büyük arzum Putin'le Zelenski'yi bir araya getirmek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri üzerine konuştu: “Benim en büyük arzum, gerek sayın (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’i gerek sayın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski’yi İstanbul’da veya Ankara’da bir araya getirmek.”

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Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

‘Beyaz gömlek giyip birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar…’

* Bugün geriye dönüp baktığımızda hem 14 Mayıs’ta hem de 28 Mayıs’ta yapılan tercihin ne kadar hayati olduğunu daha net görüyoruz. Türkiye’nin derin bir uçurumun kenarından nasıl döndüğü bugün daha iyi anlaşılıyor. Son iki yılda yaşanan gelişmeleri, tartışmaları, ayrışmaları düşününce dili dualı bu aziz milletin verilmiş sadakası varmış diyorum.

* Sadece son bir haftada şahit olduğumuz meydan muharebesi bile bunu görmek için ziyadesiyle kafidir. Düşünebiliyor musunuz? Daha iki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar, bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa bir kavganın baş aktörleri olarak her gün manşetleri süslüyor.

‘Çok çok muhteşem bir buluşma oldu’

* Bugün, bildiğiniz gibi, İstanbul’da Rusya-Ukrayna heyetleri (Dışişleri Bakanı Fidan) Hakan Bey’in riyasetinde bir araya geldiler. Gerçekten çok çok muhteşem bir buluşma oldu. Bu buluşma neticesinde özellikle bundan önce biner esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri 1000’in üzerine çıktı.

* Binin üzerine çıkmanın ötesinde de bir de bu esir değişiminin dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de birbirlerine iadesi söz konusu oldu. Bu rakamlar da gerçekten çok büyük.

‘Hatta hatta sayın Trump’ı da bunların yanına almak’

* Hamdolsun Türkiye bu iş için (İstanbul’daki Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri) İstanbul’la bir dönüm noktası oldu. Ve her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek sayın Vladimir Putin’i gerek sayın Zelenski’yi aynı şekilde İstanbul’da veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta hatta sayın (ABD Başkanı Donald) Trump’ı da bunların yanına almak.

* Eğer kabul buyururlarsa ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya geleyim ve böylece İstanbul’u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum.

‘AJet şirketimiz Suriye’ye düzenli seferler düzenleyecek’

* Suriye Havayolları yakında Türkiye uçuşlarına başlayacak. AJet şirketimiz Suriye’ye düzenli seferler düzenleyecek. Suriye istikrara ve huzura kavuştukça, inancımız odur ki bundan tüm komşuları, bölgedeki bütün ülkeler kazançlı çıkacaktır.