Fidan, Rusya-Ukrayna toplantısını açtı: Amerika'nın görüşmelere inancı önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri açılışanda “Amerika’nın bu görüşmelere yönelik inancını ve desteğini son derece önemli buluyoruz” dedi.

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Çırağan Sarayı’ndaki Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin açılışında konuşan Fidan, toplantıda iki ülkenin ateşkese dair koşullarını değerlendirmeye devam etmeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Aynı zamanda insani mülahazalarla savaş esirlerinin değişimi sürecini bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Liderler toplantısı için gerekli hazırlıkları da ele almayı öngörüyoruz.

Amerika’nın bu görüşmelere yönelik inancını ve desteğini son derece önemli buluyoruz. Sayın Trump’ın (ABD Başkanı Donald Trump) barışın tesisi konusundaki kararlılığı, yeni bir fırsat penceresi aralamıştır.

Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır. Böylelikle küresel alanda yaşanan enerji, gıda ve ulaştırma güvenliği gibi pek çok meselenin de çözümüne katkıda bulunulacaktır.”

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı

Fidan’ın başkanlık edeceği Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı’na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılıyor.

Rusya heyeti şöyle:

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müşaviri Vladimir Medinskiy

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin

Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin

Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov

Ukrayna heyetiyse