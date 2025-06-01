Ukrayna: Rusya'nın hava saldırılarında 12 kişi öldü

Ukrayna, Rus ordusunun yedi füze ve 472 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını ve en az 12 kişinin öldüğünü duyurdu.

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Yarın İstanbul’da yapılacak barış görüşmelerinin öncesinde Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılar düzenliyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasına göre Ruslar Ukrayna’nın farklı bölgelerine üç balistik, dört seyir tipi füze ve 472 İHA fırlattı.

Eğitim merkezine düzenlenen füze saldırısında en az 12 Ukraynalı öldü, 60’tan fazlası yaralandı.

Rus ordusuna ait trene saldırı düzenlendi

Ukrayna tarafıysa Zaporijya bölgesindeki Rusya’nın işgal ettiği Melitopol ilçesinde Rus ordusuna ait bir trene saldırı düzenlendiğini ve trenin bulunduğu demiryolunun patlatıldığını aktardı.

Rus ordusunun treni ‘depo’ olarak kullandığı belirtilerek şu açıklama yapıldı:

“Depo (tren) geçici olarak işgal edilen Kırım’a doğru hareket ediyordu. Demiryolu hattındaki patlama sonucunda yakıt tankları ve yük vagonları olan tren yokuş aşağı gitti. Zaporijya bölgesi ve işgal altındaki Kırım topraklarındaki Moskovalıların önemli lojistik hattı sekteye uğradı.”

Ukrayna ayrıca Rusya’ya ait en az 40 bombardıman uçağının vurulduğunu duyurmuştu.