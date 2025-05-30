Zelenski-Fidan görüşmesi: Ukrayna ve Türkiye, Rusya'dan hiçbir belge almadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la Kiev’deki görüşmesinin ardından “Ukrayna onlardan (Rusya) hiçbir belge almadı, Türkiye de almadı” dedi.

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Zelenski, Telegram hesabından bugün Fidan’la savaşın sona erdirilmesi için atılan diplomatik adımları görüştüklerini belirterek “Rusya, dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını görmezden geliyor ve cinayete devam ediyor” dedi.

Rusya’nın İstanbul barış müzakereleriyle yapılan 1000’e 1000 esir takasının ardından ateşkesle ilgili bir memorandumu hazırlayıp taraflara iletmesi gerektiğini savunan Ukrayna lideri, şunları söyledi:

“Ukrayna onlardan hiçbir belge almadı, Türkiye de almadı. Bir toplantının anlamlı olması için gündeminin açık olması ve müzakerelerin uygun şekilde hazırlanması gerekir.

Maalesef Rusya, bir sonraki olası toplantının sonuç getirmemesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor.”