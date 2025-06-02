Trump'ın temsilcisi: Suriye politikamız son 100 yıla yakın olmayacak

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack “Suriye politikamız son 100 yıldaki Suriye politikasına yakın olmayacak” dedi.

Barrack, Suriye Demokratik Güçleri’yle (SDG) ilgili soruyaysa “Herkesin beklentilerinde makul olması gerekiyor” diye yanıt verdi.

Thomas Barrack. Fotoğraf: ABD Dışişleri Bakanlığı

NTV‘ye konuk olan Barrack “ABD nasıl bir Suriye politikasına sahip olmak istiyor? Suriye’den çekilecek misiniz? Çünkü Trump’ın böyle açıklamaları da mevcut” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Tabi sizi temin edebileceğim şey şu; bugünkü Suriye politikamız son 100 yıldaki Suriye politikasına yakın olmayacak, çünkü bunların hiçbiri işe yaramadı.”

‘Herkes beklentilerinde makul olmalı’

ABD’li temsilciye ardından “Sizce ABD ne zaman ‘Tamam YPG’ye ihtiyacımız yok’ diyecek?” diye soruldu. Barrack şu yanıtı verdi:

“Bence bahsettiğiniz sonuç aynı şekilde bu sonuç değil. Çünkü SDG bir müttefik. SDG’ye verilen bir müttefiğe verilen bir destek. Kongremiz için çok önemli bir faktör.

Onları yeni bir Suriye hükümetine entegrasyonuna yönlendirmek çok ama çok önemli. Herkesin beklentilerinde makul olması gerekiyor.

Başkan Trump, başkan Erdoğan inanılmaz bir şey yaptı. Bu yeni rejime şans vereceğini söyledi. Hiç kimse bunu tahmin etmemişti.

Tabii ki, bizim askeri üslerimizin azalması da önemli. Sekiz üsten sonunda bire düşecek.”

Türkiye’nin SDG politikası

Türkiye omurgasını YPG’nin oluşturduğu SDG’yi ‘terör örgütü’ olarak görüyor.

PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine 12 Mayıs’ta silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurmuştu.

SDG, Öcalan’ın çağrısının kendilerini kapsamadığını açıklamış, 10 Mart’ta da Suriye geçici yönetimiyle ‘Suriye ordusuna entegrasyon’da anlaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs’ta Azerbaycan dönüşü uçakta şu mesajı vermişti:

“Suriye’nin toprak bütünlüğü, üniter yapısı ve milli birliğinin mutlaka korunması lazım. Varılan mutabakatı olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik. Ama görüyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri hala oyalama taktiklerine devam ediyor. Bundan vazgeçmeleri şart.”

Erdoğan geçen cumartesi de “Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye’ye, ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız” demişti.