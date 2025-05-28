DEM Parti, AKP'ye net olarak iletmiş: İnfaz paketi bayram öncesi yasalaşmalı

DEM Parti, AKP heyetine infaz paketi ve hasta tutsaklara ilişkin düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması gerektiğini net şekilde ilettiklerini duyurdu.

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PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının ardından siyasi parti turu başlatan DEM Parti son ziyaretini bugün AKP’ye yaptı.

Görüşmeye DEM Parti’de eş başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’la, grup başkan vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli katılırken, AKP heyetinde genel başkan vekili Efkan Ala, parti Sözcüsü Ömer Çelik, grup başkanı Abdullah Güler ve grup başkan vekili Özlem Zengin yer aldı.

İki saat 15 dakika süren görüşmeye dair DEM Parti şu açıklamayı yaptı:

“Görüşmede Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı.

Bu çerçevede ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı heyetinin sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı.

Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclis’in üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi.

Siyasi parti ziyaretlerimiz şimdilik sona erdi. Detaylı bilgilendirme ve değerlendirmeler önümüzdeki günlerde yeniden yapılacaktır.”

AKP’den açıklama: Aksama, duraksama yok

AKP’li Efkan Ala görüşme sonrası şunları söyledi:

“Sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Süreç de öngörüldüğü gibi devam ediyor, duraksama, aksama yok. Herkesin terörsüz Türkiye sonucuna ulaşmak için elinden gelen katkıda bulunmasını sağlamak lazım. Bunun için de çalışmalar sürüyor.”

İnfaz paketinin kapsamıyla ilgili soru üzerineyse AKP’li Güler “Arkadaşlar sadece değerlendirmeleri yaptık, detaylı açıklamayı yarın, öbür gün yapacağız” dedi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi’ne ziyaretleriyle ivmelenen süreçte Öcalan, 27 Şubat’ta PKK ve tüm bağlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yaptı. Öcalan çağrıda PKK’dan fesih kararı için kongreyi toplamasını istedi: “Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli.”

PKK, ilk olarak 1 Nisan’da Öcalan’ın çağrısına uyarak ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Bahçeli, 20 Mart’ta PKK’ya kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etti. Ardından medyada PKK kongresi için farklı yer ve tarihler ortaya atıldı.

DEM Parti heyeti, 24 Nisan’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştü. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e göre ‘görüşmenin en önemli başlığı Öcalan’ın çalışma koşulları‘ydı. Koçyiğit bu konuda ‘bazı gelişmelerin olacağını’ belirtti.

28 Nisan’da açıklama yapan PKK, ‘çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için kendilerine somut bir şey ulaşmadığını’ öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün bazı bakan ve vekillerle bir araya geldiği, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” dediği öne sürüldü.

PKK, 9 Mayıs’ta kongresini topladığını, ‘tarihi kararlar’ alındığını ve bunun kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Örgüt 12 Mayıs’ta silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurmuştu.