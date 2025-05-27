DEM Parti ile MHP arasında 'kapsamlı fikir alışverişi'

DEM Parti eş başkanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüştü. DEM Parti görüşmenin ‘yapıcı’ geçtiğini ve ‘kapsamlı fikir alışverişi’nde bulunulduğunu duyurdu.

Fotoğraflar: DEM Parti, AA

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının ardından siyasi parti turu başlatan DEM Parti, bugün MHP’yle görüştü.

Meclis’te MHP ev sahipliğinde 40 dakika süren görüşmeye Bahçeli, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları’yla Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli katıldı.

DEM Parti görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulan görüşme, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti.

Görüşmede ayrıca ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı heyetinin sayın Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşme ve PKK’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı kongre kararları ele alındı.

Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis’te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı.

Bahçeli’nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit de görüşmenin olumlu geçtiğini ve infaz yasasına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.

DEM Parti heyeti yarın 15:00’te de AKP heyetiyle bir araya gelecek.

Bahçeli: Çalışmalarıma bayramdan sonra Meclis’ten devam edeceğim

Öte yandan Bahçeli görüşmeden sonra gazetecilere Kurban Bayramı’ndan sonra çalışmalarına Meclis’te devam edeceğini söyledi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi’ne ziyaretleriyle ivmelenen süreçte Öcalan, 27 Şubat’ta PKK ve tüm bağlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yaptı. Öcalan çağrıda PKK’dan fesih kararı için kongreyi toplamasını istedi: “Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli.”

PKK, ilk olarak 1 Nisan’da Öcalan’ın çağrısına uyarak ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Bahçeli, 20 Mart’ta PKK’ya kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etti. Ardından medyada PKK kongresi için farklı yer ve tarihler ortaya atıldı.

DEM Parti heyeti, 24 Nisan’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştü. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e göre ‘görüşmenin en önemli başlığı Öcalan’ın çalışma koşulları‘ydı. Koçyiğit bu konuda ‘bazı gelişmelerin olacağını’ belirtti.

28 Nisan’da açıklama yapan PKK, ‘çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için kendilerine somut bir şey ulaşmadığını’ öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün bazı bakan ve vekillerle bir araya geldiği, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” dediği öne sürüldü.

PKK, 9 Mayıs’ta kongresini topladığını, ‘tarihi kararlar’ alındığını ve bunun kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Örgüt 12 Mayıs’ta silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurmuştu.



