Erdoğan: Önce terörsüz Türkiye ardından terörsüz bölge

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye’ye, ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine 12 Mayıs’ta silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurmuştu.

Omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Öcalan’ın çağrısının kendilerini kapsamadığını açıklamıştı.

SDG, 10 Mart’ta Suriye geçici yönetimiyle ‘Suriye ordusuna entegrasyon‘da anlaşmıştı.

Erdoğan, 29 Mayıs’ta Azerbaycan dönüşü uçakta şu mesajı vermişti:

“Suriye’nin toprak bütünlüğü, üniter yapısı ve milli birliğinin mutlaka korunması lazım. Varılan mutabakatı olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik.

Ama görüyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri hala oyalama taktiklerine devam ediyor. Bundan vazgeçmeleri şart.

Alınan kararların uygulamasını çok yakından takip ediyoruz. Aslolan sözlerin mutabakattaki takvime uygun şekilde hayata geçirilmesidir.”

Erdoğan konuya bu kez İstanbul’daki 4’üncü Türkiye Gençlik Zirvesi’nde şöyle değindi:

* Terörsüz Türkiye’yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle (gençlerle) birlikte gerçekleştireceğiz. O zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak.

* Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi, artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye’ye, ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız.

* Sizlerden de bu kutlu mücadelemize destek bekliyorum. Ülkemiz gençlerini suç örgütlerinin, terör örgütlerinin, çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız.

‘CHP reddi miras yaptı’

Cumhurbaşkanı devamındaysa CHP yüklendi:

* Biz sadece vesayetle yasaklarla ve baskıcı zihniyetle mücadele etmedik. Aynı zamanda önyargılarla ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik.

* CHP zihniyeti, milletimizin asırlara sari mazisini sahiplenmek yerine, reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı.



