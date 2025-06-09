Trump askeri sokağa çağırdı: Los Angeles'ta durum kötü

ABD Başkanı Donald Trump “Los Angeles’ta durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin” dedi.

Fotoğraf: Beyaz Saray

ABD’nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler üçüncü günde de devam ederken Trump Truth Social hesabından askeri sokağa çağırma talimatı verdiğini duyurdu.

Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentte Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Şefi Jim McDonnell’ın protestocuların ‘çok daha saldırgan hale geldiği’ bilgisini verdiğini belirten ABD başkanı, “Los Angeles’ta durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin” dedi.

Fotoğraflar: AA

Protestocuları ‘haydut’ olarak nitelendiren Trump şöyle devam etti: “Bu haydutların yaptıklarının yanlarına kar kalmasına izin vermeyin. Amerika’yı tekrar büyük yap.”

Trump, ayrıca yüzü maskeli insanların da hemen tutuklanması talimatını verdi.

Gözaltılar devam ediyor

Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentin belirli bölgelerinde kalabalığın azalmadığı, aksine zaman zaman göstericilerle polisin çatıştığı görülüyor.

Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi, gösterilerin odak noktası. Halen buradaki çatışmalar sürüyor.