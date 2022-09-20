TikTok’ta 150 milyon takipçisi olan fenomen yeni hedefini açıkladı

Khaby Lame yaptığı tek paylaşımdan 750 bin dolar alan fenomenin hayali ‘sular seller gibi İngilizce konuşup büyük Hollywood yapımlarında rol almak’.

Khaby Lame videolarında genelde böyle ‘şaşırıyor’

Senegal asıllı Khaby Lame, geçen aylarda 142 milyon takipçili ABD’li Charlie D’Amelio’u geçerek, TikTok’un en çok takip edilen kişisi oldu. Bugün itibariyle takipçi sayısı 149.7 milyon.

Senegal’de doğan, çocukken ailesiyle birlikte İtalya’ya göç eden ve Turin şehrinin yoksul mahallelerinden birinde yaşayan 22 yaşındaki Khaby Lame’nin talihi pandemi döneminde döndü.

Ama ne dönmek!

Pek çok işçi gibi pandemide çalıştığı fabrikadaki işinden olan Khaby zaman geçirmek için TikTok’ta hesap açtı ve ilk postunu 20 Mart 2020’de attı.

Çeşitli durumlara gösterdiği sessiz ve sempatik tepkileri kaydeden Lame, kısa sürede takipçi sayısını artırdı.

Hedefi için çizgi film izliyor

Geçtiğimiz günlerde Fortune dergisinde geniş bir röportaj veren Khaby Lame, tek bir post için 750 bin dolar aldığını açıkladı. Şimdi paraya para demiyor ama onun hayali başka. Yine röportajda söylediğine göre İngilizce’yi mükemmel biçimde öğrenip büyük Hollywood filmlerinde rol almak istiyor. Bunun için de bol bol çizgi film izliyor.