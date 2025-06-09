ABD Başkanı Donald Trump, 12 ülkenin vatandaşına ABD’ye seyahati yasakladı. Karar yürürlüğe girdi.

Fotoğraf: AA

Trump’ın ABD’ye seyahatini yasakladığı ülkeler şöyle:

Afganistan

Myanmar

Çad

Kongo Cumhuriyeti

Ekvator Ginesi

Eritre

Haiti

İran

Libya

Somali

Sudan

Yemen

Los Angeles’taki sınır protestolarının üçüncü gününde, Trump’ın ‘ulusal güvenliğe karşı tehditleri’ gerekçe göstererek 12 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye seyahatini yasaklamasına ilişkin kararı uygulanmaya kondu.

Kararın düzensiz göçmenlere destek için başlayan ve gittikçe şiddetlenen gösterileri etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

79 yaşındaki siyasetçi, Beyaz Saray’ın X’teki paylaşımında “Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz” demişti.