ABD Başkanı Donald Trump, 12 ülkenin vatandaşına ABD’ye seyahati yasakladı. Karar yürürlüğe girdi.
Trump’ın ABD’ye seyahatini yasakladığı ülkeler şöyle:
- Afganistan
- Myanmar
- Çad
- Kongo Cumhuriyeti
- Ekvator Ginesi
- Eritre
- Haiti
- İran
- Libya
- Somali
- Sudan
- Yemen
Los Angeles’taki sınır protestolarının üçüncü gününde, Trump’ın ‘ulusal güvenliğe karşı tehditleri’ gerekçe göstererek 12 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye seyahatini yasaklamasına ilişkin kararı uygulanmaya kondu.
Kararın düzensiz göçmenlere destek için başlayan ve gittikçe şiddetlenen gösterileri etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.
79 yaşındaki siyasetçi, Beyaz Saray’ın X’teki paylaşımında “Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz” demişti.