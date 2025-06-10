Trump: Los Angeles'taki şiddeti ben durdurdum

ABD Başkanı Donald Trump, dört gündür süren göçmenlere destek eylemine ilişkin “Los Angeles’taki şiddeti ben durdurdum” dedi.

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Los Angeles’ta gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler devam ediyor. Trump protestoculara ‘haydut’ diyerek şöyle konuşmuştu: “Los Angeles’ta durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin.”

Dün 9 News muhabiri Lauren Tomasi, canlı yayında gösterileri aktarırken bir polis tarafından plastik mermiyle vurulmuştu.

Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in de katıldığı Oval Ofis’teki bir etkinlikte olaylara ilişkin konuştu. 79 yaşındaki siyasetçi şunları söyledi:

* Los Angeles, biz oraya varana kadar kuşatma altındaydı. Polis bu durumu kontrol altına alamıyordu. Polis şefi üç gece önce bunu televizyonda söyledi.

* Ellerinden geleni yaptılar ama olaylarla baş edemiyorlardı. Eyalet yönetimi Ulusal Muhafızları çağırmadı, en sonunda biz onları gönderdik. Ne zaman tehlike kalmazsa o zaman ayrılırlar.

* Eğer biz oraya destek göndermiş olmasaydık bugün Los Angeles yakılıp yıkılmış durumda olurdu. Los Angeles’taki şiddeti ben durdurdum.

İsyan varsa o yasayı devreye sokarım

Trump, 1807 tarihli İsyan Yasası’nı devreye sokup sokmayacağıyla ilgili sorulara “Bu tamamen bir isyan olup olmamasına bağlı. Eğer bir isyan varsa o yasayı devreye sokarım” dedi.

Fotoğraf: Beyaz Saray

Göstericiler için ‘isyancı’ kelimesini doğrudan kullanmayan ABD başkanı, Los Angeles’taki göstericilerin ‘satın alınmış suçlular’ olduğunu öne sürerek şöyle devam etti: “Bunlara belki isyancı demeyebilirsiniz ama kesinlikle çok kötü ve ülkesinden nefret eden insanlar.”

Los Angeles’ta ICE karşıtı protestolar

Los Angeles’ta İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesince (ICE) gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler sürerken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar görülmüştü.

Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.