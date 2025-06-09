Los Angeles polisi plastik mermiyle gazeteci vurdu

ABD’nin Los Angeles kentinde göçmenlere destek protestoları sürerken polis, Avustralyalı gazeteci Lauren Tomasi’yi canlı yayında plastik mermiyle vurdu.

Fotoğraflar: 9 News

Los Angeles’ta gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler üçüncü günde de devam ediyor.

Başkan Donald Trump son olarak protestoculara ‘haydut’ deyip şöyle konuşmuştu: “Los Angeles’ta durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin.”

9 News muhabiri Lauren Tomasi canlı yayında gösterileri aktarırken bir polis tarafından plastik mermiyle vuruldu.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News



LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj — 9News Australia (@9NewsAUS) June 9, 2025

Çevredekilerin iyi olup olmadığını sorması üzerine Tomasi ‘iyi’ olduğunu söyledi.

The Guardian’ın haberine göre Avustralya Yeşiller Partisi’nden Senatör Sarah Hanson-Young, Başbakan Anthony Albanese’in ABD yönetiminden ‘acil açıklama’ talep etmesini istedi. Hanson-Young polisin bir gazeteciyi vurmasının ‘şok edici’ olduğunu belirtti.

Avustralya dışişleri ve ticaret bakanlıkları da gazetecilerin işlerini güvenle yapması gerektiğini belirten açıklama yayınladı. 9 News da gazeteci ve kameramanın iyi olduğunu, çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

Gözaltılar devam ediyor

Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı Los Angeles’ta belirli bölgelerinde kalabalığın azalmadığı, aksine zaman zaman göstericilerle polisin çatıştığı görülüyor.

Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu şehir merkezindeki Metropolitan cezaevi gösterilerin odak noktası. Buradaki çatışmalar hala sürüyor.