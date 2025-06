Los Angeles polisi plastik mermiyle gazeteci vurdu

ABD’nin Los Angeles kentinde göçmenlere destek protestoları sürerken polis, Avustralyalı gazeteci Lauren Tomasi’yi canlı yayında plastik mermiyle vurdu.

Los Angeles’ta gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler üçüncü günde de devam ediyor.

Başkan Donald Trump son olarak protestoculara ‘haydut’ deyip şöyle konuşmuştu: “Los Angeles’ta durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin.”

9 News muhabiri Lauren Tomasi canlı yayında gösterileri aktarırken bir polis tarafından plastik mermiyle vuruldu.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News



LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj