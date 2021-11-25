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Yaramazlara biraz batar!

ABD destekli radyo: ‘Squid Game’i ‘kaçak’ sokup kopyalarını satan Kuzey Koreli kurşuna dizilecek

Güney Kore yapımı fenomen dizi ‘Squid Game‘i Kuzey Kore’ye ‘kaçak yollardan sokan ve kopyalarını satan’ adamın kurşuna dizileceği bildirildi.

Fotoğraf: Netflix

ABD hükümetinin finanse ettiği haber ajansı Radio Free Asia’nın ülkedeki kaynaklarına dayandırdığı habere göre usb bellekte dizinin kopyalarını satan adamın yanısıra yedi öğrenci ve bilinmeyen sayıda öğretmen müebbet hapis ve beş yıl ağır iş olmak üzere çeşitli cezalara çaptırıldı.


Bir lise öğrencisinin diziyi idama mahkum edilen adamdan satın alıp en yakın arkadaşıyla birlikte okulda izlemesiyle başlayan olayda, çocuklar başka arkadaşlarıyla da dizini kopyasını paylaştı.

Diziyi satın alan öğrenci müebbet hapisle cezalandırılırken işine son verilen okuldaki öğretmenlerin ülkenin ücra köşesindeki bir madende çalıştırılabileceği ifade edildi.

Kuzey Kore’de ‘kapitalist ülkelerde üretilen içeriklerin izlenmesi, saklanması ve dağıtılması’ suçuna ceza öngören yasanın ilk kez 18 yaşından küçüklere uygulandığı belirtildi.

19 Eylül’de Netflix’te yayınlanan ‘Squid Game’ kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü. Dizi ilk 28 gününde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş, 46 gün boyunca en çok izlenenlerde birinci sırada yer almıştı.

Dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan 456 çaresiz insanın mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacılar kaybettiğinde eleniyor, bir başka deyişle öldürülüyor.

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