Yılmaz Vural ‘perişan haldeyim’ diyerek duyurdu: Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında

Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan’ın deprem sonrası enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Malatya’da da hissedilen depremde kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan’ın enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı duyurdu:

“Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin.”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da Sabah Spor‘a yaptığı açıklamada takıma iki gün izin verdiğini ancak Türkaslan’ın yalnızca kentte kaldığını söyledi. ‘Perişan haldeyim’ diyen Vural şunları kaydetti:

“Rizespor maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya’da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar… Perişan haldeyim.”