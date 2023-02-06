Son 20 yıldaki en ölümcül depremler

Reuters haber ajansı, dünyada son 20 yılda meydana gelen en ölümcül depremleri derledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sonrasında Kahramanmaraş Elbistan’da saat 13:24’te 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi.
AFAD’ın saat 15:04’te açıkladığına göre can kaybı 1014’e yükseldi.
Reuters, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden sonra son 20 yılda meydana gelen en ölümcül depremleri derledi:
- 14 Ağustos 2021, Haiti: 7,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bin 200’den fazla kişi öldü, yaklaşık 13 bin ev yıkıldı veya hasar gördü.
- 28 Eylül 2018, Endonezya: Sulawesi adasında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem 1,5 metrelik bir tsunamiye neden oldu. 4 bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti.
- 12 Kasım 2017, İran: Doğu Kirmanşah bölgesini sarsan 7,3 büyüklüğündeki depremde 400’den fazla kişi öldü. Irak’ta da en az altı kişi öldü.
- 19 Eylül 2017, Meksika: Orta Meksika’yı vuran 7,1 büyüklüğündeki deprem en az 369 kişinin ölümüne neden oldu.
- 24 Ağustos 2016, İtalya: Roma’nın doğusundaki meydana gelen 6,2 büyüklüğünde bir depremde 300 kişi hayatını kaybetti.
- 16 Nisan 2016, Ekvador: 7,8 büyüklüğünde depremde 650’den fazla kişi yaşamını yitirdi.
- 26 Ekim 2015, Afganistan: 7,8 büyüklüğünde bir depremde, Afganistan ve Pakistan’da 400’den fazla kişi hayatını kaybetti.
- 25 Nisan 2015, Nepal: 7,8 büyüklüğündeki bir depremde 9 binden fazla kişi öldü.
- 3 Ağustos 2014, Çin: 6,3 büyüklüğündeki depremde en az 600 kişi hayatını kaybetti.
- 24 Eylül 2013, Pakistan: 7,7 ve 6,8 büyüklüğündeki depremlerde 825’ten fazla kişi öldü.
- 11 Ağustos 2012, İran: Tebriz yakınlarında meydana gelen 6,4 ve 6,3 büyüklüğündeki depremlerde en az 300 kişi hayatını kaybetti.
- 23 Ekim 2011, Türkiye: 7,2 büyüklüğündeki depremde 600’den fazla kişi yaşamını yitirdi.
- 11 Mart 2011, Japonya: 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunamiyle yaklaşık 15 bin 700 kişi öldü, 5 bin 700 kişi yaralandı.
- 22 Şubat 2011, Yeni Zelanda: 6,3 büyüklüğündeki depremde 180 kişi öldü.
- 27 Şubat 2010, Şili: 8,8 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami, 500’den fazla kişinin ölümüne, yüzbinlerce evin yıkılmasına neden oldu.
- 13 Ocak 2010, Haiti: 7 büyüklüğündeki depremde Port-au-Prince yerle bir oldu, yaklaşık 316 bin kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 80 bin bina da yıkıldı.
- 12 Mayıs 2008, Çin: 7,8 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 87 bin 600 kişi öldü.
- 26 Aralık 2004, Asya: Sumatra açıklarında meydana gelen 9,15 büyüklüğünde bir deprem Endonezya, Tayland, Hindistan, Sri Lanka ve bölgedeki diğer birçok ülkeyi vuran, köyleri ve turist adalarını harap eden ve yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne veya kaybolmasına neden olan bir tsunamiyi tetikledi.
- 8 Ekim 2005, Pakistan: 7,6 büyüklüğündeki depremde en az 73 bin kişi öldü.
- 26 Aralık 2003, İran: 6,6 büyüklüğünde bir depremde yaklaşık 31 bin kişi hayatını kaybetti.