Son 20 yıldaki en ölümcül depremler

Reuters haber ajansı, dünyada son 20 yılda meydana gelen en ölümcül depremleri derledi.

Gaziantep. (Fotoğraf: AA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sonrasında Kahramanmaraş Elbistan’da saat 13:24’te 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi.

AFAD’ın saat 15:04’te açıkladığına göre can kaybı 1014’e yükseldi.

Reuters, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden sonra son 20 yılda meydana gelen en ölümcül depremleri derledi: