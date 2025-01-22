Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni tağşiş gıdalar listesi: 'Kılınç' taze kaşar PTT sitesinden de satılmış

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. PTT AVM’nin de bir dönem internet sitesinde satılan ‘Kılınç’ markalı taze kaşar peyniri uygunsuz bulundu.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.


Listeye eklenen ‘Kılınç’ peynir markasının bir dönem PTT AVM internet sitesinde de satıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: PttAvm.com

Buna göre bakanlığın 22 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre peynir ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı ve MarkaÜrün adıUygunsuzluk nedeniİl – İlçe
Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. / KılınçTam yağlı taze kaşar peyniri 1 kiloYağ oranının düşük olmasıMersin – Mut
Çaykara Çiftlik – Umut İsmail KuvvetTelli peynirBitkisel yağTrabzon – Ortahisar
Gonca Gıda – Mukaddes PekerTelli peynirBitkisel yağTrabzon – Ortahisar
Şahin Süt ÜrünleriTelli peynirBitkisel yağTrabzon – Ortahisar
Akmahmut Gıda – Necdet AkmahmutTelli peynirBitkisel yağ ve nişastaTrabzon – Ortahisar

Ayrıca listeye eklenen şu sucuklar da uygunsuz bulundu:

Firma adı ve MarkaÜrün adıUygunsuzluk nedeniİl – İlçe
Bayrakoğlu Et Ürünleri – Ali Bayraktar / Afyon Bayrakoğlu Isıl işlem görmüş piliç sucukMekanik ayrılmış kanatlı etiAfyonkarahisar – Merkez
Çimörsan İnşaat Gıda Tarım Turizm Madencilik Otomotiv / CerrahpaşaIsıl işlem görmüş piliç sucukMekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat (taşlık)Afyonkarahisar – Merkez
Arda Et Ürünleri / Kayseri Sözduyar Pastırma SucukDana sucukKanatlı etiKayseri – Kocasinan
Arda Et Ürünleri / Yeni DanacıDana sucukKanatlı etiKayseri – Kocasinan

16 Ocak taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Uygunsuz zeytinyağı ve baharatlar

25 Aralık taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Arifoğlu baharatta yabancı madde

18 Aralık ‘sağlığı tehdit eden’ gıdalar listesi: Sütüven sucuklarında domuz eti çıktı

Köfteci Yusuf’un ‘domuz eti’ resmen tarım bakanlığının listesinde

Ünlü viski markasında ‘izin verilmeyen alkol’ tespit edildi

Ünlü viski markası yalanladı: Bakanlık listesine ‘sahte bandrollü’ ürünü yazmış

2 Aralık sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: Arifoğlu Baharat’ta boya tespit edildi

Yılın ilk taklit veya tağşiş yapılmış gıdalar listesi: Tohum yağı karıştırılmış zeytinyağları

6 Ocak sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: Antalya’daki kasapta tek tırnaklı eti

Tam liste: ‘Tek tırnaklı eti’ tespit edilen gıdalar

Aydın’da 3,5 ton tağşişli zeytinyağı bulundu

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Sahte bal ve zeytinyağları

5 Aralık taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Tohum yağı karıştırılan 17 zeytinyağı

#direndamak: Zeytinyağı tadımında dikkat edilmesi gerekenler

2 Aralık listesi: Tohum yağı karıştırıldığı tespit edilen zeytinyağları

25 Kasım listesi: Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Uygunsuzluk tespit edilen zeytinyağları

31 Ekim listesi: Tohum yağı karıştırıldığı tespit edilen zeytinyağları

SON HABERLER

46 sanat eseri 'yanlışlıkla' çöpe atılmış

Hollanda’nın Maashorst Belediyesi, Amerikalı pop art sanatçısı Andy Warhol’a ait bir çalışma dahil 46 sanat eserini belediye binasındaki tadilat sürecinde yanlışlıkla çöpe attı.