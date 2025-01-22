Yeni tağşiş gıdalar listesi: 'Kılınç' taze kaşar PTT sitesinden de satılmış

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. PTT AVM’nin de bir dönem internet sitesinde satılan ‘Kılınç’ markalı taze kaşar peyniri uygunsuz bulundu.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Listeye eklenen ‘Kılınç’ peynir markasının bir dönem PTT AVM internet sitesinde de satıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: PttAvm.com

Buna göre bakanlığın 22 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre peynir ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı ve Marka Ürün adı Uygunsuzluk nedeni İl – İlçe Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. / Kılınç Tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilo Yağ oranının düşük olması Mersin – Mut Çaykara Çiftlik – Umut İsmail Kuvvet Telli peynir Bitkisel yağ Trabzon – Ortahisar Gonca Gıda – Mukaddes Peker Telli peynir Bitkisel yağ Trabzon – Ortahisar Şahin Süt Ürünleri Telli peynir Bitkisel yağ Trabzon – Ortahisar Akmahmut Gıda – Necdet Akmahmut Telli peynir Bitkisel yağ ve nişasta Trabzon – Ortahisar

Ayrıca listeye eklenen şu sucuklar da uygunsuz bulundu: