Yeni tağşiş gıdalar listesi: 'Kılınç' taze kaşar PTT sitesinden de satılmış

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. PTT AVM’nin de bir dönem internet sitesinde satılan ‘Kılınç’ markalı taze kaşar peyniri uygunsuz bulundu.
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Listeye eklenen ‘Kılınç’ peynir markasının bir dönem PTT AVM internet sitesinde de satıldığı ortaya çıktı.
Buna göre bakanlığın 22 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre peynir ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:
|Firma adı ve Marka
|Ürün adı
|Uygunsuzluk nedeni
|İl – İlçe
|Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. / Kılınç
|Tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilo
|Yağ oranının düşük olması
|Mersin – Mut
|Çaykara Çiftlik – Umut İsmail Kuvvet
|Telli peynir
|Bitkisel yağ
|Trabzon – Ortahisar
|Gonca Gıda – Mukaddes Peker
|Telli peynir
|Bitkisel yağ
|Trabzon – Ortahisar
|Şahin Süt Ürünleri
|Telli peynir
|Bitkisel yağ
|Trabzon – Ortahisar
|Akmahmut Gıda – Necdet Akmahmut
|Telli peynir
|Bitkisel yağ ve nişasta
|Trabzon – Ortahisar
Ayrıca listeye eklenen şu sucuklar da uygunsuz bulundu:
|Firma adı ve Marka
|Ürün adı
|Uygunsuzluk nedeni
|İl – İlçe
|Bayrakoğlu Et Ürünleri – Ali Bayraktar / Afyon Bayrakoğlu
|Isıl işlem görmüş piliç sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti
|Afyonkarahisar – Merkez
|Çimörsan İnşaat Gıda Tarım Turizm Madencilik Otomotiv / Cerrahpaşa
|Isıl işlem görmüş piliç sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat (taşlık)
|Afyonkarahisar – Merkez
|Arda Et Ürünleri / Kayseri Sözduyar Pastırma Sucuk
|Dana sucuk
|Kanatlı eti
|Kayseri – Kocasinan
|Arda Et Ürünleri / Yeni Danacı
|Dana sucuk
|Kanatlı eti
|Kayseri – Kocasinan