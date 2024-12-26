25 Aralık taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Arifoğlu baharatta yabancı madde

Tarım ve Orman Bakanlığı, 25 Aralık tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. Listede Arifoğlu markasının kekiğinde ‘yabancı madde’ tespit edildi.

Kekik. Fotoğraf: AA

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 25 Aralık’ta duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri şöyle: