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25 Aralık taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Arifoğlu baharatta yabancı madde

Tarım ve Orman Bakanlığı, 25 Aralık tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. Listede Arifoğlu markasının kekiğinde ‘yabancı madde’ tespit edildi.

Kekik. Fotoğraf: AA

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.


Buna göre bakanlığın 25 Aralık’ta duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma ve marka adıÜrünUygunsuzluk nedeniİl – İlçe
HASİBE BAKAR-KASAP HİKMETKıymaSakatat (taşlık) tespitiİstanbul – Fatih
GÜLTEPE PEYNİRCİLİK-MEHMET TABAK / B.R.K AyvalıkNatural taş baskı sızma zeytinyağıTohum yağları karıştırılması tespitiİstanbul – Kağıthane
ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ / ArifoğluKekikYabancı madde tespitiİstanbul – Avcılar
AKSOY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / Silivri AksoyÇiftlik yoğurduBitkisel yağ tespitiİstanbul – Silivri
ASR ET ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI / ZirvedenIsıl işlem görmüş piliç kuvez sucukMekanik ayrılmış kanatlı eti tespitiKayseri – Kocasinan
GÖRGÜNEROĞLU GIDA MADDELERİ İMALATI ZAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / Kızılcıkdere GörgüneroğluIsıl işlem görmüş sucukSakatat (baş eti) tespitiKırklareli – Merkez
KÜPTEPE ZEYTİN / Küp TepeNaturel sızma zeytinyağıPirina yağı karıştırılması tespitiÇanakkale – Ayvacık
SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. / ZeytinadaNatürel sızma zeytinyağı 5 litreTohum yağı karıştırılması tespitiİzmir – Selçuk
SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. / GemlikNatürel sızma zeytinyağı 5 litreTohum yağı karıştırılması tespitiİzmir – Selçuk
HFS SÜT GIDA VE İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. / Beyaz AltınKaymakYüzde yağ oranının düşük olmasıSakarya – Arifiye
KARAHİSAR SÜT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ / Yöresel Natur KarahisarManda kaymakİnek sütü tespitiAfyonkarahisar – Merkez
BAHARDAN SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ / BahardanKaşar peyniriBitkisel yağ ve nişasta tespitiAfyonkarahisar – İhsaniye
TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-AYDIN TABAY / Uğur Erceylan Isıl işlem görmüş piliç sucukMekanik ayrılmış kanatlı eti tespitiAfyonkarahisar – Merkez
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