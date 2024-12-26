25 Aralık taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Arifoğlu baharatta yabancı madde

Tarım ve Orman Bakanlığı, 25 Aralık tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. Listede Arifoğlu markasının kekiğinde ‘yabancı madde’ tespit edildi.
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 25 Aralık’ta duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:
|Firma ve marka adı
|Ürün
|Uygunsuzluk nedeni
|İl – İlçe
|HASİBE BAKAR-KASAP HİKMET
|Kıyma
|Sakatat (taşlık) tespiti
|İstanbul – Fatih
|GÜLTEPE PEYNİRCİLİK-MEHMET TABAK / B.R.K Ayvalık
|Natural taş baskı sızma zeytinyağı
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|İstanbul – Kağıthane
|ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ / Arifoğlu
|Kekik
|Yabancı madde tespiti
|İstanbul – Avcılar
|AKSOY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / Silivri Aksoy
|Çiftlik yoğurdu
|Bitkisel yağ tespiti
|İstanbul – Silivri
|ASR ET ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI / Zirveden
|Isıl işlem görmüş piliç kuvez sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Kayseri – Kocasinan
|GÖRGÜNEROĞLU GIDA MADDELERİ İMALATI ZAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / Kızılcıkdere Görgüneroğlu
|Isıl işlem görmüş sucuk
|Sakatat (baş eti) tespiti
|Kırklareli – Merkez
|KÜPTEPE ZEYTİN / Küp Tepe
|Naturel sızma zeytinyağı
|Pirina yağı karıştırılması tespiti
|Çanakkale – Ayvacık
|SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. / Zeytinada
|Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|Tohum yağı karıştırılması tespiti
|İzmir – Selçuk
|SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. / Gemlik
|Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|Tohum yağı karıştırılması tespiti
|İzmir – Selçuk
|HFS SÜT GIDA VE İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. / Beyaz Altın
|Kaymak
|Yüzde yağ oranının düşük olması
|Sakarya – Arifiye
|KARAHİSAR SÜT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ / Yöresel Natur Karahisar
|Manda kaymak
|İnek sütü tespiti
|Afyonkarahisar – Merkez
|BAHARDAN SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ / Bahardan
|Kaşar peyniri
|Bitkisel yağ ve nişasta tespiti
|Afyonkarahisar – İhsaniye
|TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-AYDIN TABAY / Uğur Erceylan
|Isıl işlem görmüş piliç sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Afyonkarahisar – Merkez