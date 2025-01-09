Yılın ilk taklit veya tağşiş yapılmış gıdalar listesi: Tohum yağı karıştırılmış zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. ‘Tohum yağı karıştırılması’ nedeniyle 11 zeytinyağı listeye eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:
- Soya
- Kolza/Konola
- Pamuk tohumu (çiğit)
- Ayçiçeği
- Yer fıstığı
- Aspir
- Palm çekirdeği
- Hindistan cevizi
- Susam tohumu
- Keten tohumu
- Haşhaş tohumu
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 8 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:
|Firma adı ve Marka
|Ürün adı
|İl – İlçe
|Efe Organic Basın Medya E.Ticaret ve Danışmanlık – Veli Baysan / Efe Organic
|Doğal ürünler naturel sızma zeytinyağı 1 litre
|Aydın – Efeler
|Yıldırım Ticaret (Karaköprü) / Saklıvadi
|Riviera zeytinyağı
|Şanlıurfa – Karaköprü
|Yıldırım Ticaret (Karaköprü) / Ege Olivia
|Zeytinyağı
|Şanlıurfa – Karaköprü
|Yıldırım Ticaret (Karaköprü) / Can Damla
|Ayçiçek yağı
|Şanlıurfa – Karaköprü
|Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. / Lüks Ayvacık Hasat
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler
|Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. / Ayvalık İncisi
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler
|Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Ayvalık Tat
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Bursa – Nilüfer
|Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Egetat
|Riviera zeytinyağı 5 litre
|Bursa – Nilüfer
|Refik Saydam Efe Zeytin ve Zeytinyağı – Cenk Efe / Nur Zeytincilik
|Natürel sızma zeytinyağı
|Balıkesir – Ayvalık
|Mr. Akyüz Gıda – Tuncer Akyüz / Mr. Akyüz
|Pirina zeytinyağı
|Balıkesir – Altıeylül
|Araz Et Gıda İnşaat Otomotiv Tekstil Taşı. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. – Araz Et Şarküteri / Mudanya
|Naturel sızma zeytinyağı soğuk sıkım
|İstanbul – Ümraniya
Ayrıca listeye göre şu baharat ürünleri de uygunsuz bulundu.
|Marka
|Ürün adı
|Uygunsuzluk nedeni
|İl – İlçe
|Garanti Baharat
|Kırmızı toz biber
|Domates tespiti
|Kayseri – Melikgazi
|Özlü Baharat Doğal Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|Sumak
|Gıda boyası tespiti
|Gaziantep – Şehitkamil
|Balbis Baharat
|Kekik
|Yabancı madde tespiti
|Kahramanmaraş – Dulkadiroğlu
|Agah Baharat
|Kekik
|Yabancı madde tespiti
|Gaziantep – Şehitkamil