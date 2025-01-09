Yılın ilk taklit veya tağşiş yapılmış gıdalar listesi: Tohum yağı karıştırılmış zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. ‘Tohum yağı karıştırılması’ nedeniyle 11 zeytinyağı listeye eklendi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:

Soya

Kolza/Konola

Pamuk tohumu (çiğit)

Ayçiçeği

Yer fıstığı

Aspir

Palm çekirdeği

Hindistan cevizi

Susam tohumu

Keten tohumu

Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 8 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı ve Marka Ürün adı İl – İlçe Efe Organic Basın Medya E.Ticaret ve Danışmanlık – Veli Baysan / Efe Organic Doğal ürünler naturel sızma zeytinyağı 1 litre Aydın – Efeler Yıldırım Ticaret (Karaköprü) / Saklıvadi Riviera zeytinyağı Şanlıurfa – Karaköprü Yıldırım Ticaret (Karaköprü) / Ege Olivia Zeytinyağı Şanlıurfa – Karaköprü Yıldırım Ticaret (Karaköprü) / Can Damla Ayçiçek yağı Şanlıurfa – Karaköprü Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. / Lüks Ayvacık Hasat Naturel sızma zeytinyağı 5 litre Aydın – Efeler Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. / Ayvalık İncisi Naturel sızma zeytinyağı 5 litre Aydın – Efeler Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Ayvalık Tat Naturel sızma zeytinyağı 5 litre Bursa – Nilüfer Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Egetat Riviera zeytinyağı 5 litre Bursa – Nilüfer Refik Saydam Efe Zeytin ve Zeytinyağı – Cenk Efe / Nur Zeytincilik Natürel sızma zeytinyağı Balıkesir – Ayvalık Mr. Akyüz Gıda – Tuncer Akyüz / Mr. Akyüz Pirina zeytinyağı Balıkesir – Altıeylül Araz Et Gıda İnşaat Otomotiv Tekstil Taşı. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. – Araz Et Şarküteri / Mudanya Naturel sızma zeytinyağı soğuk sıkım İstanbul – Ümraniya

Ayrıca listeye göre şu baharat ürünleri de uygunsuz bulundu.