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Yılın ilk taklit veya tağşiş yapılmış gıdalar listesi: Tohum yağı karıştırılmış zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. ‘Tohum yağı karıştırılması’ nedeniyle 11 zeytinyağı listeye eklendi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:


  • Soya
  • Kolza/Konola
  • Pamuk tohumu (çiğit)
  • Ayçiçeği
  • Yer fıstığı
  • Aspir
  • Palm çekirdeği
  • Hindistan cevizi
  • Susam tohumu
  • Keten tohumu
  • Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 8 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı ve MarkaÜrün adıİl – İlçe
Efe Organic Basın Medya E.Ticaret ve Danışmanlık – Veli Baysan / Efe OrganicDoğal ürünler naturel sızma zeytinyağı 1 litreAydın – Efeler
Yıldırım Ticaret (Karaköprü) / SaklıvadiRiviera zeytinyağıŞanlıurfa – Karaköprü
Yıldırım Ticaret (Karaköprü) / Ege OliviaZeytinyağıŞanlıurfa – Karaköprü
Yıldırım Ticaret (Karaköprü) / Can DamlaAyçiçek yağı Şanlıurfa – Karaköprü
Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. / Lüks Ayvacık HasatNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler
Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. / Ayvalık İncisiNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler
Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Ayvalık TatNaturel sızma zeytinyağı 5 litreBursa – Nilüfer
Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / EgetatRiviera zeytinyağı 5 litreBursa – Nilüfer
Refik Saydam Efe Zeytin ve Zeytinyağı – Cenk Efe / Nur ZeytincilikNatürel sızma zeytinyağıBalıkesir – Ayvalık
Mr. Akyüz Gıda – Tuncer Akyüz / Mr. AkyüzPirina zeytinyağıBalıkesir – Altıeylül
Araz Et Gıda İnşaat Otomotiv Tekstil Taşı. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. – Araz Et Şarküteri / MudanyaNaturel sızma zeytinyağı soğuk sıkımİstanbul – Ümraniya

Ayrıca listeye göre şu baharat ürünleri de uygunsuz bulundu.

MarkaÜrün adıUygunsuzluk nedeniİl – İlçe
Garanti BaharatKırmızı toz biberDomates tespitiKayseri – Melikgazi
Özlü Baharat Doğal Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiSumakGıda boyası tespitiGaziantep – Şehitkamil
Balbis BaharatKekikYabancı madde tespitiKahramanmaraş – Dulkadiroğlu
Agah BaharatKekikYabancı madde tespitiGaziantep – Şehitkamil

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