25 Kasım listesi: Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların 25 Kasım tarihli listesini yayınladı. Listelere sekiz ürün daha eklendi.

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Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 26.11.2024’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen firmalar ve uygunsuz ürünleri şöyle:

Firma adı ve Marka Ürün adı Uygunsuzluk nedeni İl – İlçe Bünyamin Tepe – Hedef Süt / Doğadan Süt Çiftliği Tereyağı Bitkisel yağ tespiti İstanbul – Ümraniye Ege Gıda Baharat – Osman Ege / Ege Baharat Kırmızı tatlı toz biber Yabancı madde tespiti İstanbul – Başakşehir Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Aydil Gazioğlu Tam yağlı taze kaşar peyniri Bitkisel yağ ve nişasta tespiti Bilecik – Osmaneli

Ayrıca bakanlığın aynı tarihte duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine eklenen uygunsuz firmalar ve ürünleri de şunlar:

Firma adı ve Marka Ürün adı Uygunsuzluk nedeni İl – İlçe Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi / Diblong Power Honey Ballı ginsengli macun İlaç etken maddesi tespiti İstanbul – Fatih Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi / Diblong Ginseng chocolate İlaç etken maddesi tespiti İstanbul – Fatih Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi / Diblong Ginseng drink İlaç etken maddesi tespiti İstanbul – Fatih Mer İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Diblong Ginseng chocolate lady İlaç etken maddesi tespiti İstanbul – Silivri Erdinç Kasabı – Buket Teldik Kasap sucuk Tek tırnaklı eti tespiti Adana – Yüreğir

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar: