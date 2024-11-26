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25 Kasım listesi: Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların 25 Kasım tarihli listesini yayınladı. Listelere sekiz ürün daha eklendi.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.


Buna göre bakanlığın 26.11.2024’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen firmalar ve uygunsuz ürünleri şöyle:

Firma adı ve MarkaÜrün adıUygunsuzluk nedeniİl – İlçe
Bünyamin Tepe – Hedef Süt / Doğadan Süt ÇiftliğiTereyağıBitkisel yağ tespitiİstanbul – Ümraniye
Ege Gıda Baharat – Osman Ege / Ege BaharatKırmızı tatlı toz biberYabancı madde tespitiİstanbul – Başakşehir
Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Aydil GazioğluTam yağlı taze kaşar peyniriBitkisel yağ ve nişasta tespitiBilecik – Osmaneli

Ayrıca bakanlığın aynı tarihte duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine eklenen uygunsuz firmalar ve ürünleri de şunlar:

Firma adı ve MarkaÜrün adıUygunsuzluk nedeniİl – İlçe
Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi / Diblong Power HoneyBallı ginsengli macunİlaç etken maddesi tespitiİstanbul – Fatih
Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi / DiblongGinseng chocolateİlaç etken maddesi tespitiİstanbul – Fatih
Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi / DiblongGinseng drinkİlaç etken maddesi tespitiİstanbul – Fatih
Mer İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / DiblongGinseng chocolate ladyİlaç etken maddesi tespitiİstanbul – Silivri
Erdinç Kasabı – Buket TeldikKasap sucukTek tırnaklı eti tespitiAdana – Yüreğir

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar:

  • At
  • Eşek
  • Katır
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