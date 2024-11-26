25 Kasım listesi: Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların 25 Kasım tarihli listesini yayınladı. Listelere sekiz ürün daha eklendi.
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 26.11.2024’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen firmalar ve uygunsuz ürünleri şöyle:
|Firma adı ve Marka
|Ürün adı
|Uygunsuzluk nedeni
|İl – İlçe
|Bünyamin Tepe – Hedef Süt / Doğadan Süt Çiftliği
|Tereyağı
|Bitkisel yağ tespiti
|İstanbul – Ümraniye
|Ege Gıda Baharat – Osman Ege / Ege Baharat
|Kırmızı tatlı toz biber
|Yabancı madde tespiti
|İstanbul – Başakşehir
|Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Aydil Gazioğlu
|Tam yağlı taze kaşar peyniri
|Bitkisel yağ ve nişasta tespiti
|Bilecik – Osmaneli
Ayrıca bakanlığın aynı tarihte duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine eklenen uygunsuz firmalar ve ürünleri de şunlar:
|Firma adı ve Marka
|Ürün adı
|Uygunsuzluk nedeni
|İl – İlçe
|Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi / Diblong Power Honey
|Ballı ginsengli macun
|İlaç etken maddesi tespiti
|İstanbul – Fatih
|Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi / Diblong
|Ginseng chocolate
|İlaç etken maddesi tespiti
|İstanbul – Fatih
|Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi / Diblong
|Ginseng drink
|İlaç etken maddesi tespiti
|İstanbul – Fatih
|Mer İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Diblong
|Ginseng chocolate lady
|İlaç etken maddesi tespiti
|İstanbul – Silivri
|Erdinç Kasabı – Buket Teldik
|Kasap sucuk
|Tek tırnaklı eti tespiti
|Adana – Yüreğir
Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar:
- At
- Eşek
- Katır