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Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Uygunsuzluk tespit edilen zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘tohum yağı karıştırılması’ veya ‘daha düşük kaliteli zetinyağı karıştırılması’ nedeniyle uygunsuz bulunan zeytinyağlarının 21 Kasım tarihli taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:


  • Soya
  • Kolza/Konola
  • Pamuk tohumu (çiğit)
  • Ayçiçeği
  • Yer fıstığı
  • Aspir
  • Palm çekirdeği
  • Hindistan cevizi
  • Susam tohumu
  • Keten tohumu
  • Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 21 Kasım’da duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı ve MarkaÜrün adıUygunsuzluk nedeniİl – İlçe
ONAY TİCARET-SABRİ AKIN / EDREMİT YÖREMNatürel sızma zeytinyağı 5 litreTohum yağları karıştırılması tespitiBursa – Nilüfer
HEDİS ZEYTİNLERİ – ÖMER ÖZHAN / HEDİS ZEYİNLERİTaş baskı zeytinyağı 1 litreDaha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespitiBursa – Gemlik
YASİR GIDA – FATİH AY / MUDANYA KÖY KOOPNatural sızma zeytinyağıDaha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması tespitiÇanakkale – Merkez

Ayrıca ‘Meşhur Sarıyer Börekçisi (Menaz un ve pazarlama sanayi ticaret limited şirketi)’ firmasının çiğ börek harcında ‘Kanatlı eti ve sakatat (Taşlık)’ tespit edildi.

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