Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Uygunsuzluk tespit edilen zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘tohum yağı karıştırılması’ veya ‘daha düşük kaliteli zetinyağı karıştırılması’ nedeniyle uygunsuz bulunan zeytinyağlarının 21 Kasım tarihli taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:

Soya

Kolza/Konola

Pamuk tohumu (çiğit)

Ayçiçeği

Yer fıstığı

Aspir

Palm çekirdeği

Hindistan cevizi

Susam tohumu

Keten tohumu

Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 21 Kasım’da duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı ve Marka Ürün adı Uygunsuzluk nedeni İl – İlçe ONAY TİCARET-SABRİ AKIN / EDREMİT YÖREM Natürel sızma zeytinyağı 5 litre Tohum yağları karıştırılması tespiti Bursa – Nilüfer HEDİS ZEYTİNLERİ – ÖMER ÖZHAN / HEDİS ZEYİNLERİ Taş baskı zeytinyağı 1 litre Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti Bursa – Gemlik YASİR GIDA – FATİH AY / MUDANYA KÖY KOOP Natural sızma zeytinyağı Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması tespiti Çanakkale – Merkez

Ayrıca ‘Meşhur Sarıyer Börekçisi (Menaz un ve pazarlama sanayi ticaret limited şirketi)’ firmasının çiğ börek harcında ‘Kanatlı eti ve sakatat (Taşlık)’ tespit edildi.