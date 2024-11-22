Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Uygunsuzluk tespit edilen zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘tohum yağı karıştırılması’ veya ‘daha düşük kaliteli zetinyağı karıştırılması’ nedeniyle uygunsuz bulunan zeytinyağlarının 21 Kasım tarihli taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:
- Soya
- Kolza/Konola
- Pamuk tohumu (çiğit)
- Ayçiçeği
- Yer fıstığı
- Aspir
- Palm çekirdeği
- Hindistan cevizi
- Susam tohumu
- Keten tohumu
- Haşhaş tohumu
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 21 Kasım’da duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:
|Firma adı ve Marka
|Ürün adı
|Uygunsuzluk nedeni
|İl – İlçe
|ONAY TİCARET-SABRİ AKIN / EDREMİT YÖREM
|Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|Bursa – Nilüfer
|HEDİS ZEYTİNLERİ – ÖMER ÖZHAN / HEDİS ZEYİNLERİ
|Taş baskı zeytinyağı 1 litre
|Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti
|Bursa – Gemlik
|YASİR GIDA – FATİH AY / MUDANYA KÖY KOOP
|Natural sızma zeytinyağı
|Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması tespiti
|Çanakkale – Merkez
Ayrıca ‘Meşhur Sarıyer Börekçisi (Menaz un ve pazarlama sanayi ticaret limited şirketi)’ firmasının çiğ börek harcında ‘Kanatlı eti ve sakatat (Taşlık)’ tespit edildi.