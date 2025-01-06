6 Ocak sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: Antalya’daki kasapta tek tırnaklı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Ocak tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınladı. Antalya’da bir kasapta tek tırnaklı eti tespit edildi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar:

At

Eşek

Katır

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın bugün (6 Ocak) duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine eklenen ürünler şöyle: