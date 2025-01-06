6 Ocak sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: Antalya’daki kasapta tek tırnaklı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Ocak tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınladı. Antalya’da bir kasapta tek tırnaklı eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar:
- At
- Eşek
- Katır
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın bugün (6 Ocak) duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine eklenen ürünler şöyle:
|Firma adı ve Marka
|Ürün adı
|Uygunsuzluk
|İl – İlçe
|Gold İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi / Viejo Resveratrol Mozambique
|Coffee
|İlaç etken maddesi tespiti
|İstanbul – Silivri
|Öz Kasap Mustafa – Fatoş Şimşek
|Dana parça et – Kıyma
|Kanatlı ve tek tırnaklı eti tespiti
|Antalya – Muratpaşa
|Öz Kasap Mustafa – Fatoş Şimşek
|Dana – Kuzu köfte
|Tek tırnaklı eti tespiti
|Antalya – Muratpaşa
|Kaydaş Gıda Tarım Hayv. Eml. Nak. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. / Cemalzade
|Cemalzade tam yağlı eritme peyniri
|Natamisin tespiti
|Sivas – Şarkışla
|Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi / Bolld Extra
|Epimedyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımlı çikolata
|İlaç etken maddesi tespiti
|İstanbul – Ataşehir