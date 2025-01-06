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6 Ocak sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: Antalya’daki kasapta tek tırnaklı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Ocak tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınladı. Antalya’da bir kasapta tek tırnaklı eti tespit edildi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar:


  • At
  • Eşek
  • Katır

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın bugün (6 Ocak) duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine eklenen ürünler şöyle:

Firma adı ve MarkaÜrün adıUygunsuzlukİl – İlçe
Gold İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi / Viejo Resveratrol MozambiqueCoffeeİlaç etken maddesi tespitiİstanbul – Silivri
Öz Kasap Mustafa – Fatoş ŞimşekDana parça et – KıymaKanatlı ve tek tırnaklı eti tespitiAntalya – Muratpaşa
Öz Kasap Mustafa – Fatoş ŞimşekDana – Kuzu köfteTek tırnaklı eti tespitiAntalya – Muratpaşa
Kaydaş Gıda Tarım Hayv. Eml. Nak. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. / CemalzadeCemalzade tam yağlı eritme peyniriNatamisin tespitiSivas – Şarkışla
Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi / Bolld ExtraEpimedyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımlı çikolataİlaç etken maddesi tespitiİstanbul – Ataşehir

Tam liste: ‘Tek tırnaklı eti’ tespit edilen gıdalar

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