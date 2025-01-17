16 Ocak taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Uygunsuz zeytinyağı ve baharatlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. ‘Tohum yağı karıştırılması’ nedeniyle 16 zeytinyağı listeye eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:
- Soya
- Kolza/Konola
- Pamuk tohumu (çiğit)
- Ayçiçeği
- Yer fıstığı
- Aspir
- Palm çekirdeği
- Hindistan cevizi
- Susam tohumu
- Keten tohumu
- Haşhaş tohumu
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 16 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:
|Firma adı ve Marka
|Ürün adı
|İl – İlçe
|Zeki Koçhan / Ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|E.A.T Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler
|Zeki Koçhan / Ege Ayvalık
|Sızma zeytinyağı 2 litre
|Aydın – Köşk
|Akdeniz Zeytinyağı Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Bahçem Egeden
|Riviera zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Nazilli
|Seymen Şimşek
|Natürel birinci zeytinyağı 5 litre
|Muğla – Datça
|Ümmügülsüm Erkek
|Natürel birinci zeytinyağı 500 mililitre
|Muğla – Fethiye
|Halil Kayran
|Natürel birinci zeytinyağı 500 mililitre
|Muğla – Fethiye
|SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti. / Çakır Ada
|Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Selçuk
|Ali Çetin
|Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Dikili
|Zeki Koçhan / Ege Doğal
|Naturel sızma taş baskı erken hasat zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Zeki Koçhan / Ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Zeki Koçhan / Mudanya Köy-Koop
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Adem Kalkan / Edremit Taş Baskı Yeni Hasat
|Naturel sızma zeytinyağı
|İstanbul – Çekmeköy
|Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Egetat
|Naturel sızma zeytinyağı 2 litre
|Bursa – Nilüfer
|Mikail Yıldız
|Zeytinyağı
|Şanlıurfa – Bozova
|Hasat Ticaret Toptan Gıda – Haldun Bölge / Mudanya Köy Birlik
|Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Torbalı
Listeye ‘yabancı madde tespiti’ nedeniyle eklenen uygunsuz baharatlarsa şöyle:
|Firma adı ve Marka
|Ürün adı
|İl – İlçe
|Nurkaya Gıda Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Nurkaya
|Toz biber
|Gaziantep – İslahiye
|Bens Pastacılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Bens Kekik
|Kekik 1 kilo
|Antalya – Kepez