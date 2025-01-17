16 Ocak taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Uygunsuz zeytinyağı ve baharatlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. ‘Tohum yağı karıştırılması’ nedeniyle 16 zeytinyağı listeye eklendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:

Soya

Kolza/Konola

Pamuk tohumu (çiğit)

Ayçiçeği

Yer fıstığı

Aspir

Palm çekirdeği

Hindistan cevizi

Susam tohumu

Keten tohumu

Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 16 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı ve Marka Ürün adı İl – İlçe Zeki Koçhan / Ayvalık Naturel sızma zeytinyağı 5 litre Aydın – Köşk E.A.T Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Naturel sızma zeytinyağı 5 litre Aydın – Efeler Zeki Koçhan / Ege Ayvalık Sızma zeytinyağı 2 litre Aydın – Köşk Akdeniz Zeytinyağı Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Bahçem Egeden Riviera zeytinyağı 5 litre Aydın – Nazilli Seymen Şimşek Natürel birinci zeytinyağı 5 litre Muğla – Datça Ümmügülsüm Erkek Natürel birinci zeytinyağı 500 mililitre Muğla – Fethiye Halil Kayran Natürel birinci zeytinyağı 500 mililitre Muğla – Fethiye SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti. / Çakır Ada Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litre İzmir – Selçuk Ali Çetin Natürel sızma zeytinyağı 5 litre İzmir – Dikili Zeki Koçhan / Ege Doğal Naturel sızma taş baskı erken hasat zeytinyağı 5 litre Aydın – Köşk Zeki Koçhan / Ayvalık Naturel sızma zeytinyağı 5 litre Aydın – Köşk Zeki Koçhan / Mudanya Köy-Koop Naturel sızma zeytinyağı 5 litre Aydın – Köşk Adem Kalkan / Edremit Taş Baskı Yeni Hasat Naturel sızma zeytinyağı İstanbul – Çekmeköy Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Egetat Naturel sızma zeytinyağı 2 litre Bursa – Nilüfer Mikail Yıldız Zeytinyağı Şanlıurfa – Bozova Hasat Ticaret Toptan Gıda – Haldun Bölge / Mudanya Köy Birlik Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litre İzmir – Torbalı

Listeye ‘yabancı madde tespiti’ nedeniyle eklenen uygunsuz baharatlarsa şöyle: