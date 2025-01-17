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16 Ocak taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Uygunsuz zeytinyağı ve baharatlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. ‘Tohum yağı karıştırılması’ nedeniyle 16 zeytinyağı listeye eklendi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:


  • Soya
  • Kolza/Konola
  • Pamuk tohumu (çiğit)
  • Ayçiçeği
  • Yer fıstığı
  • Aspir
  • Palm çekirdeği
  • Hindistan cevizi
  • Susam tohumu
  • Keten tohumu
  • Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 16 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı ve MarkaÜrün adıİl – İlçe
Zeki Koçhan / AyvalıkNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
E.A.T Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler
Zeki Koçhan / Ege AyvalıkSızma zeytinyağı 2 litreAydın – Köşk
Akdeniz Zeytinyağı Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Bahçem EgedenRiviera zeytinyağı 5 litreAydın – Nazilli
Seymen ŞimşekNatürel birinci zeytinyağı 5 litreMuğla – Datça
Ümmügülsüm ErkekNatürel birinci zeytinyağı 500 mililitreMuğla – Fethiye
Halil Kayran Natürel birinci zeytinyağı 500 mililitreMuğla – Fethiye
SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti. / Çakır AdaSoğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Selçuk
Ali ÇetinNatürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Dikili
Zeki Koçhan / Ege DoğalNaturel sızma taş baskı erken hasat zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
Zeki Koçhan / AyvalıkNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
Zeki Koçhan / Mudanya Köy-KoopNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
Adem Kalkan / Edremit Taş Baskı Yeni HasatNaturel sızma zeytinyağıİstanbul – Çekmeköy
Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / EgetatNaturel sızma zeytinyağı 2 litreBursa – Nilüfer
Mikail YıldızZeytinyağıŞanlıurfa – Bozova
Hasat Ticaret Toptan Gıda – Haldun Bölge / Mudanya Köy BirlikSoğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Torbalı

Listeye ‘yabancı madde tespiti’ nedeniyle eklenen uygunsuz baharatlarsa şöyle:

Firma adı ve MarkaÜrün adıİl – İlçe
Nurkaya Gıda Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / NurkayaToz biberGaziantep – İslahiye
Bens Pastacılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Bens KekikKekik 1 kiloAntalya – Kepez

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