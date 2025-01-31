Suriye’de hayatını kaybeden Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için açıklama yapmak isterken gözaltına alınıp tutuklanan yedi gazeteci için tahliye kararı verildi.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre tahliye kararı verilen gazeteciler Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Muhammed Enes Sezgin ve Osman Akın.
7 tutuklu gazeteciye tahliye kararı— MLSA (@mlsaturkey) January 31, 2025
Suriye’de SİHA saldırısında öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Muhammed Enes… pic.twitter.com/hkqgqyGgVT