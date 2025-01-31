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Yaramazlara biraz batar!

Yedi gazeteci için tahliye kararı

Suriye’de hayatını kaybeden Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için açıklama yapmak isterken gözaltına alınıp tutuklanan yedi gazeteci için tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: @mlsaturkey / X

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre tahliye kararı verilen gazeteciler Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Muhammed Enes Sezgin ve Osman Akın.


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