Trump yönetimi, Kaliforniya'nın bazı eğitim fonlarını kesebilir

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Los Angeles’taki göçmen protestoları nedeniyle Kaliforniya eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi planlıyor.

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AA’nın Politico’dan aktardığına göre Trump ile Kaliforniya Valisi Gavin Newsom göçmenlik protestoları ve Los Angeles’a Ulusal Muhafızların gönderilmesi nedeniyle karşı karşıya geldi.

Söz konusu haberde Kaliforniya’daki devlet okullarının her yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık federal fon aldığı ve bu kaynakların düşük gelirli öğrenciler ile engelli bireylerin eğitimi için kullanıldığı belirtildi.

Bir Trump yönetimi yetkilisi, Politico’ya verdiği demeçte Kongre yönergeleri doğrultusunda dağıtılan bazı federal eğitim desteklerinin durdurulmasının değerlendirdiklerini duyurdu. Yetkili henüz bir nihai karar alınmadığını da açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai konu hakkında şunları söyledi: “Hiçbir vergi mükellefi, ülkemizin çöküşünü finanse etmeye zorlanmamalı. Ancak Kaliforniya, enerji karşıtı, suç yanlısı, çocukları sakatlayan ve sığınak şehirleri destekleyen politikalarıyla tam olarak bunu yapıyor.”

Desai, Trump yönetiminin ‘bu kabusa son vererek Kaliforniya rüyasını yeniden hayata geçirmekte kararlı olduğunu’ fakat henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi.