Göçmen protestoları beşinci gününde: Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı

ABD kenti Los Angeles’ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Los Angeles’ta gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler devam ediyor. Trump protestoculara ‘haydut’ diyerek şöyle konuşmuştu: “Los Angeles’ta durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin.”

9 Haziran’da 9 News muhabiri Lauren Tomasi, canlı yayında gösterileri aktarırken bir polis tarafından plastik mermiyle vurulmuştu.

Göstericiler için ‘isyancı’ kelimesini doğrudan kullanmayan ABD başkanı, Los Angeles’taki göstericilerin ‘satın alınmış suçlular’ olduğunu öne sürerek şöyle demişti: “Bunlara belki isyancı demeyebilirsiniz ama kesinlikle çok kötü ve ülkesinden nefret eden insanlar.”

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, göçmen politikalarını protesto eden kişiler ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları önlemek için sokağa çıkma yasağı ilan etti.

“Başkan’ın kaotik tırmanışından faydalanan kötü aktörleri durdurmak için bu akşam saat 8’den itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ediyorum. Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor ya da çalışmıyorsanız, bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır.”

Bass ayrı bir basın toplantısında sokağa çıkma yasağının çarşamba günü yerel saatle sabah 6’ya kadar süreceğini ve birkaç gün devam edeceğini söyledi.

Yasak sadece Edward R. Roybal Federal Binası ve belediye binasını da içine alan şehir merkezindeki yaklaşık bir mil karelik (kilometrekarelik) bir alanda geçerli olacak.

Los Angeles’ta ICE karşıtı protestolar

Los Angeles’ta İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesince (ICE) gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler sürerken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar görülmüştü.

Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için 4 bin Ulusal Muhafızı görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Demokrat belediye başkanı Bass’ı suçlamıştı.