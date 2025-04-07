Trump gümrük tarifelerinde kararlı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı gümrük tarifelerini Çin haricindeki tüm ülkeler için askıya alacağı iddiasını yalanladı.

Fotoğraf: Arşiv

ABD medyası, Trump’ın Çin hariç diğer tüm ülkeler için gümrük vergilerini 90 gün boyunca ertelemeyi düşündüğünü yazmıştı. Söz konusu haberler bazı sitelerde Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’a dayandırılmıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt X‘ten “Başkan Donald Trump’ın tarifelerde 90 günlük bir erteleme düşündüğüne dair haber yalandır” diye yazdı.

Piyasalar düşüşte: ABD borsaları çöküşle açıldı

ABD başkanının açıklamasını takip eden perşembe ve cuma New York Borsası’ndan toplam 6 trilyon dolar (yaklaşık 227,9 trilyon lira) silinmiş, endeksler son beş yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Yeni haftada da ABD borsaları güne yine çöküşle başladı.

ABD borsa endekslerinde haftanın ilk işlem gününde güçlü satışlar devam etti.

S&P 500 endeksi yüzde 3,2 ve teknoloji odaklı Nasdaq 100 endeksi yüzde 3,6 düşüşle açılırken S&P 500 endeksi zirvesinden yüzde 20 düşerek ‘ayı piyasası’na girdi.

‘Ayı piyasası’ tabiri, düşüşün sürdüğü, karamsarlığın hakim olduğu piyasayı simgeliyor.

Öte yandan Asya ve Avrupa borsalarında da düşüşler yaşanıyor.

Trump’ın karşılıklı gümrük tarifesi

Trump, 2 Şubat’ta bazı ülkelerin ABD’den aldığı vergileri bir tabloyla göstermiş, karşılıklı gümrük tarifeleri açıklamıştı. Tarifede temel gümrük vergisi oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti.

Tarife kapsamında Çin’den yüzde 34, Avrupa Birliği’nden yüzde 20 ve İsrail’dense yüzde 17 gümrük vergisi alacak. Kamboçya, Vietnam, Sri Lanka, Madagaskar, Myanmar gibi ülkelerden alınacak vergilerse yüzde 50’lere yakın düzeyde.

ABD’nin 3 Şubat’tan itibaren ithalattan alacağı vergiler şöyle: