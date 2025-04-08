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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Çin anlaşma yapmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in tarifeler konusunda ‘fena halde’ anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Trump, Truth Social hesabından paylaşımında Güney Kore başkan vekiliyle ülkenin ABD’yle ticaret fazlası, gümrük tarifeleri, gemi yapımı, LNG alımı gibi konuları görüştüklerini belirtti.


Güney Kore’yle her şeyin yolunda olduğunu, üst düzey yetkililerin ABD’yi ziyaret edeceğini yazdı.

ABD başkanı ayrıca, gümrük vergisi misillemesinden vazgeçmediği takdirde yüzde 50 ek gümrük vergisi alacağını duyurduğu Çin’in ABD’yle anlaşmak istediğini söyledi: “Çin de bir anlaşma yapmayı fena halde istiyor ama nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Bizi aramalarını bekliyoruz. Bu olacak!”

Öte yandan bugün Çin Ticaret Bakanlığı’ysa ABD’nin tarifeleri daha fazla yükseltmesi halinde karşı adım atacağını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Trump, ‘karşılıklı tarifeler’ kapsamında Çin’e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Yeni tarife artışlarıyla ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54’e kadar yükselmişti.

Çin, ABD’nin tarifelerine tepki gösteren ilk ülke olmuş, aynı oranda ek gümrük vergisi alacağını açıklamıştı.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine karşı yaptırımlar duyurmuştu.

Trump da buna karşılık Çin’in, yüzde 34’lük misillemesinden 8 Nisan’a kadar vazgeçmediği yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin’le planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

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