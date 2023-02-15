Diken

Yaramazlara biraz batar!

THY’den 9 milyar liralık hisse geri alım hamlesi

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Fotpğraf: AA

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Geri Alınan Paylar Tebliği’nde bugün uygulamaya aldığı değişiklik çerçevesinde hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 3 takvim yılını kapsayacak şekilde hisse geri alım programı başlatılmasına karar verildiği bildirildi.


Geri alıma konu edilebilecek azami tutarın, şirketin nakit portföyünden karşılanmak üzere, 9 milyar lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, geri alınacak azami pay sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5’i ile sınırlandırılmasına ve yapılacak pay geri alım işlemlerinin ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınmasına karar verildiği belirtildi.

Borsanın iki günü: 380 bin kişi soyuldu, fırsatçılar çimento hisseleriyle kazandı

Kılıçdaroğlu SPK önünde: 380 bin kişi deprem anında soyuldu

Borsa İstanbul’un açılışı ertelenebilir

Borsada yatırımcılar iptal istiyor

Uzmanlar: Borsanın açılışı ertelenmeli

Borsa, Nebati yüzünden geç kapatılmış: Erdoğan’a söyleyememiş

Borsada bugünkü işlemler iptal edildi

Borsa İstanbul’dan çıkış 35 milyar doları aştı: İşlemlerin iptali isteniyor

Borsada 1999 depreminde neler yaşanmıştı?

SON HABERLER