Tanju Özcan’dan seçim tarihi

Ayrımcı uygulamaları ve söylemleri nedeniyle CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan seçim tarihi verdi: “Seçim tarihi 16 Nisan 2023. Bu tarihi not alalım.”

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Özcan Twitter hesabındaki paylaşımda şöyle dedi: “Seçim tarihi 16 Nisan 2023. Bu tarihi not alalım. Ramazan Bayramı’na beş gün kala… İnşallah ülkem huzurla Ramazan Bayramı’nı uzun yıllar sonra karşılayacak.”

Seçim tarihi 16 Nisan 2023…bu tarihi not alalım…Ramazan Bayramına 5 gün kala…İnşallah ülkem huzurla Ramazan Bayramını uzun yıllar sonra karşılayacak — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) November 29, 2022

Özcan, 16 Mayıs’ta meclisteki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti. Bu söylemler, disipline sevk gerekçesi olarak öne sürülmüştü. Özcan ayrıca göçmenlere yönelik ırkçı söylem ve uygulamalarını sürdürüyor.

Özcan, 13 Haziran’da oy birliğiyle alınan CHP Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK’ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz’da toplanan YDK’de sözlü savunma yapmıştı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliğiyle karar vermişti.