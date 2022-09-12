Tanju Özcan duyurdu: İtfaiye binası Akşener’in teşrifiyle açıklacak

Ayrımcı ifadeleri ve uygulamaları nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni itfaiye binasının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla açılacağını duyurdu.

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Özcan, 13 Haziran’da oy birliğiyle alınan CHP Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK’ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz’da toplanan YDK’de sözlü savunma yapmıştı.

Özcan, 16 Mayıs’ta meclisteki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti. Bu söylemler, disipline sevk gerekçesi olarak öne sürülmüştü. Özcan ayrıca göçmenlere yönelik ırkçı söylem ve uygulamalarını sürdürüyor.

Özcan’ın durumu 26 Eylül’deki toplantıda ele alınacak.

Partisiyle bağları kopma noktasına gelen Özcan, bugün Twitter’dan Bolu’daki yeni itfaiye binasının İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in katılımıyla açılacağını duyurdu: “İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener’in teşrifleriyle yeni itfaiye binası açılış törenine tüm halkımız davetlidir.”