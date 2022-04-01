S&P, Türkiye’nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu ‘B+’ olarak teyit ettiğini, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu ise ‘BB-‘den ‘B+’ya indirildiğini açıkladı.

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S&P’nin açıklamasında Türkiye ekonomisi değerlendirildi.

BloombergHT’nin aktardığı açıklamada, Türkiye’nin kredi notu görünümünün ise ‘negatif’ olarak korunduğu kaydedildi.

Artan gıda ve enerji fiyatları dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’yi etkileyeceğine işaret edilen açıklamada, Türkiye’nin ödemeler dengesi pozisyonu, özellikle Merkez Bankası’nın net döviz rezervleri güçlenirken kamu politikasının ve para politikası etkinliğinin sürekli ve artan öngörülebilirliğinin gözlemlenmesi halinde görünümün durağan olarak revize edilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl 2,9 büyümesinin beklendiği belirtildi.