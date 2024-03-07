Skandal dolandırıcılık davası: Denizbank'tan beş kişiye suç duyurusu

Bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’ soruşturmasında Denizbank, avukat Rezan Epözdemir ve Fatih Terim’in aile dostu Nur Erkasap dahil beş kişi hakkında ‘dolandırıcılık’tan suç duyurusunda bulundu.

Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan, 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini bir ‘fon’ üzerinden yüksek getiri vaadiyle on milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor.

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 Nisan’da Erzan’ın kuzeni Nazlı Can, Çorlu’da bir otomobil bayisinin satış müdürü Ali Yörük ve kardeşi Atilla Yörük tutuklanmış, şüpheliler ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’e iştirakle suçlanmıştı.

Erzan ve altı kişi, yarın İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesinde Denizbank’tan bir hamle geldi. Banka, Denizbank İstanbul başsavcılığına beş kişi hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Bunlar, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin, eski futbolcu Selçuk İnan, işadamı Mert Zeydanlı, Fatih Terim’in aile dostu Nur Erkasap ve avukat Rezan Epözdemir.

Suçlamanın konusuysa ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi evrakta sahtecilik’ ve ‘görevi kötüye kullanma.’

Denizbank soruşturma kapsamında şikayetçi olarak ifade veren dört kişi hakkında da ‘tefecilik’ suçlamasında bulunmuştu. Bu isimler de şunlardı: Musa Mert Çetin, Selçuk İnan, eski futbolcu Emre Çolak ve kardeşi Emrah Çolak.