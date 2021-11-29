Pegasus ve THY, Fas uçuşlarını durdurdu

Pegasus ve THY, yeni Covid-19 varyantı Omicron nedeniyle Fas’a uçuşları askıya aldığını açıkladı.

İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Varyant Hollanda, Hong Kong, İsrail, Belçika, Britanya’nın aralarında olduğu ülkelerde görülmüştü.

Yeni varyantın daha ağır tabloya yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor. Türkiye, diğerlerine göre geç de olsa varyantla ilgili olarak bazı ülkelere uçuş kısıtlaması getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma akşamı yaptığı açıklamada varyantı engellemek Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye’ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini belirtmişti.

Havayolu şirketi Pegasus da Fas’ın uçuş yasağı kararı alması üzerine 30 Kasım itibarıyla Fas uçuşlarının karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulduğunu duyurdu. Fas’a bir sonraki uçuşunun 13 Aralık’ta gerçekleşeceğini belirtildi.

❗Fas Uçuşlarıyla İlgili Duyuru❗

Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda; 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir. ✈️ — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) November 29, 2021

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, “Fas’taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka’ya gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak durdurulmuştur. Misafirlerimiz bilet değişiklik, iptal ve iade işlemlerini web sitemiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilir, detaylı bilgiye erişebilirler” denildi.