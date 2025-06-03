Özel: 2 milyon üyemiz, Atatürk'ün partisine seçimsiz gelecek adamın alnını karışlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “2 milyon üyemiz, Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlar” dedi.

Özgür Özel. Fotoğraf: AA

Ankara başsavcılığı, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamış, mahkeme kabul etmişti.

İddianamede Kılıçdaroğlu ‘mağdur’, eski Hatay Belediye başkanı Lütfü Savaş ‘müşteki’, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa ‘şüpheli’ sıfatıyla yer alıyor.

İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de olduğu 12 kişiye ‘oylamaya hile karıştırma’ suçlamasıyla bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Grup toplantısında konuşan Özel, partiye kayyım atanacağı iddiaları hakkında şöyle konuştu:

“Kayyum olmayınca başka yöntemlerle bizi partinin başından indirmeye çalışıyorlar. CHP, grubuyla, parti meclisiyle, 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız, 2 milyon üyemizle buradayız, hodri meydan. Atatürk’ün partisine ne kayyum atatırız, ne yargı oyunlarıyla teslim ederiz. Biz buradayız, hodri meydan. 2 milyon üyemiz, Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlar. Biz teslim olmayız, Erdoğan gidecek.”