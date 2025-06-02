Savcılık kurultay iddianamesini tamamladı: İmamoğlu dahil 12 kişiye hapis istemi

Ankara Başsavcılığınca CHP’nin 38’nci Olağan Kurultayı’na ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında üç yıla kadar hapis istendi.

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Ankara başsavcılığı, Özgür Özel’in CHP genel başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023’teki kurultayla ilgili ocakta soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, CHP’li bazı eski parti üyelerinin ve delegelerinin ‘para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddiaları ve açtığı davaların ardından başlatılmıştı.

CHP’li eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş da söz konusu kurultayın iptali için mahkemeye başvurmuştu. Savaş, kurultayda ‘delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı’nı savunmuştu.

‘Kurultayın iptali’ ve ‘yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması’ talebiyle ayrı ayrı açılan davalar 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

26 Mayıs’ta görülen davada mahkeme heyeti istenen ihtiyati tedbir talebini reddetmiş ve duruşmayı 30 Haziran’a ertlemişti. Mahkeme tutanağında ‘mutlak butlan’ (hukuki işlemin sözleşme ve kanunla belirlenmiş şartlara uymadığından geçersiz sayılması) ifadesi de ilk kez tutanağa geçmişti.

Öte yandan Ankara başsavcılığı da soruşturmasında iddianameyi tamamladı.

Aralarında İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 ismin ‘seçim kanununa muhalefet’ suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede Lütfü Savaş da ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı.

Diğer dokuz isimse şöyle: