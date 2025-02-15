Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı

CHP’li eski Hatay Belediye başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen CHP kurultayının iptali için Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Savaş’ın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay’dan CHP tarafından aday gösterilmesi seçim boyunca tartışılmıştı. Eski Hatay belediye başkanı Savaş, 11 Aralık 2024’te CHP’den ihraç edilmişti.

Dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülürken, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istendi.

Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen’in verdiği dava dilekçesi şöyle:

“Müvekkil yaptığı araştırmalar neticesinde birçok kurultay delegesiyle konuşmuş ve konuşulan delegeler için; şu anki parti yönetimi ile yerel yönetim kademelerinde bulunan kişilerin seçim sonucunun değiştirilmesi için delegelere baskılar kurulduğunu, delegelere oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığını, iPhone telefonlar ve iPad tabletlerin oy karşılığı verildiğini, yine bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiğini sosyal medya ve haberlerden açık bir şekilde dile getirildiğini görmüştür.

Kaldı ki basına yansıyan ve ekte sunulu haber metinlerinden de görüleceği üzere, söz konusu kurultayda oy kullanan bir kısım delegeler ve yakınları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınmışlar ve yine birçok delegeye belediye başkanlıkları olmak üzere siyasi görev olarak sözler verilmiştir.

İki adayın bulunduğu seçimde yalnızca 18 oy farkla mevcut genel başkan lehine sonuçlandığı, irade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir.

Ne var ki dava konusu kurultaya irade fesadı karıştırarak parti yönetimine gelmiş olan CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu, açmış olduğumuz dava sürecinde delegeler ve diğer parti üyeleri üzerinde her türlü hukuksuzluğu yaparak baskı oluşturmaya çalışacağından öncelikle mevcut CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulunun derhal verilecek tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz.”