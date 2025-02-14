Kurultay soruşturmasında CHP'li üye ifade verdi: Oyum karşılığında para teklif edildi

Ankara başsavcılığınca CHP’nin Kasım 2023’teki kurultayı hakkında ‘şaibe’ iddiasıyla başlatılan soruşturmada bir CHP delegesi oyu karşılığında kendisine para teklif edildiğini söyledi.

İfade çerçevesinde soruşturma derinleştirilecek.

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Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaydan sonra eski CHP Muş gençlik kolları başkanı Erkan Çakır, X’ten CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın para karşılığı delege sattığını iddia etmişti.

Yeşiltaş iddiaları ‘iftira’ diyerek yalanlamış ve Bursa başsavcılığına paylaşımın kaldırılması, şüpheli veya şüphelilere kamu davası açılması talebiyle şikayette bulunmuştu. Başsavcılık yetkisizlik kararıyla dosyayı Ankara başsavcılığına göndermişti. Bunun üzerine Ankara başsavcılığı kurultaydaki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP grup başkan vekili Akif Hamzaçebi ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı eski CHP liderinin ifade vermeyeceğini bildirirken Hamzaçebi de şaibe iddiasının olmadığını söylemişti.

Habertürk’ten Fevzi Çakır‘ın haberine göre soruşturma devam ederken bir CHP delegesi savcılığa başvurarak ‘gizli tanık’ sıfatıyla ifade vermek istedi.

Gizli tanık usulünü şimdilik kabul etmeyen savcılık, delegenin yeminli ifadesini aldı. Delege, kurultayda kendisine para karşılığı oy kullanma teklifinde bulunulduğunu, birkaç kez reddetmesi üzerine her seferinde rakamın artırıldığını söyledi.

‘Sekiz delegeye de aynı teklif yapıldı’

Kendisinin teklifi kabul etmediğini belirten delege ‘sekiz delege arkadaşına da aynı teklifte bulunulduğunu’ öne sürdü. Delege, bu arkadaşlarının isimlerini de savcılığa verdi.

Savcılık, söz konusu delegelerin de ifadelerinin alınması için harekete geçti. Bazı CHP üyeler savcılığa gelerek ifade verdi.

Öte yandan AA muhabirinin edindiği bilgiye göre tanıklardan biri, Ankara 42’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne kurultayın iptali için dava açtı.

Önümüzdeki günlerde tanıkların beyanlarında ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.