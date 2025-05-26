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Yaramazlara biraz batar!

CHP kurultayı davasında ara karar

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’yla ilgili görülen davada ara karar verildi. Mahkeme ihtiyati tedbir talebinin reddine hükmetti.

Fotoğraf: AA

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.


Davanın ikinci duruşması saat 10.00’da başladı.

NTV‘nin haberine göre mahkeme heyeti istenen ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Heyet, CHP’den 4-5 Kasım 2023 tarihinde geçerli olan parti tüzüğünü istedi. Ayrıca Ankara başsavcılığının soruşturmadaki son durumu bildirmesi istendi.

Bir sonraki duruşma 30 Haziran günü saat 10.00’da görülecek.

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