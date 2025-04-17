CHP'nin kurultay davası ertelendi

38’inci CHP Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava 26 Mayıs’a ertelendi.

Eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Savaş, kurultayda ‘delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı’nı savunmuştu.

Habertürk’ün aktardığına göre Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan’ın Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı dava dosyasıyla birleştirildi.

CHP, mahkemeye sunduğu dilekçede, yasal mevzuat gereği, kurultay kararlarına, kurultay tarihinden itibaren üç ay içinde dava açılabileceği belirtti.

CHP ayrıca, delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı hakkındaki iddiaları da ‘duyuma dayalı iftira’ diye niteledi.