Kurultay soruşturması: Lütfü Savaş ifade verecek

Eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayına ilişkin soruşturmada ifade verecek.
Lütfü Savaş.
Savaş’ın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay’dan CHP tarafından aday gösterilmesi seçim boyunca tartışılmıştı. Savaş, 11 Aralık 2024’te CHP’den ihraç edilmişti.
Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen CHP kurultayının iptali için Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açan Savaş’ın ifadesine başvurulacak.
Savaş, kurultayda ‘delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı’nı öne sürmüştü.
Anka’nın aktardığına göre Savaş Ankara başsavcılığında 25 Şubat’ta 11:00’de ifade verecek.