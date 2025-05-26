Kurultay davasındaki tutanak: İptal, mutlak butlan, Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi…

CHP’nin kurultay davasındaki tutanakta ‘mutlak butlan, kurultayın iptali, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi’ ifadeleri yer aldı.

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CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

NTV‘nin haberine göre bugünkü duruşmada mahkeme heyeti istenen ihtiyati tedbir talebini reddetti. Duruşma 30 Haziran’a ertelendi.

Gazeteci Alican Uludağ’ın X‘teki paylaşımına göre mahkeme tutanağında “4-5 Kasım 2023’te yapılan kurultayın yok hükmünde olduğunun tespitiyle iptali, mutlak butlanla sakatlandığı gerekçesiyle Özgür Özel ve MYK, PM üyelerinin görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’yla önceki parti meclisi üyelerinin görevlerine iadesine ilişkin dava olduğu anlaşıldı” ifadeleri yer aldı.

Böylece kamuoyunda günlerdir tartışılan ‘mutlak butlan’ (hukuki işlemin sözleşme ve kanunla belirlenmiş şartlara uymadığından geçersiz sayılması) ifadesi ilk defa tutanağa geçmiş oldu.

Mahkeme tutanağındaki ilgili kısım şöyle:

Dosyanın incelenmesinden davanın; suç kapsamı irade fesadı halleri ile 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay sakatlanmış olduğundan Özgür Özel ve yönetiminini hukuken bir geçerliliği olmadığı belirtilerek aynı hukuksuzluk iradesi altında önceki kurultaya ilişkin iptal davalarını bertaraf etmek amacı ile olağanüstü kurultay kararının alındığı ve bu davaların konusuz bırakılmaya çalışıldığının belirtildiği,

CHP Genel başkanı Özgür Özel’in mutlak butlan ile sakatlanmış ve yok hükmünde bulunan olağanüstü kurultayda genel başkan seçilmiş olması,

Genel başkan olarak bulunduğu sürede aldığı kararların yok hükmünde olacağından 6 Nisan 2025 tarihinde yapılmış olan olağanüstü kurultayın da yok hükmünde olduğu belirtilerek öncelikle davanın mahkememiz dosyası ile birleştirilmesi 06/04/2025 tarihinde gerçekleştirilen CHP olağanüstü kurultayının yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali mutlak butlan ile sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38’inci Olağan Kurultayı sonucu seçilmiş bulunan genel başkan merkez yönetim kurulu üyelerinin, parti meclisi üyelerinin ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve 4-5 Kasım öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti meclisi ve önceki yüksek disiplin kurulu üyelerinin görevlerine iadesinin talep edildiği ilişkin bir dava olduğu anlaşıldı.