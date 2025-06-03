CHP kurultayı iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis talebi

Ankara başsavcılığının CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine hazırladığı iddianame kabul edildi.

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CHP 4-5 Kasım 2023’te Ankara Spor Salonu’nda 38’inci Olağan Kurultayı’nı yapmıştı. Bazı delegelere genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanılması için para verildiği, adaylık vaatlerinde bulunulduğu ve iş imkanları sağlandığı öne sürülmüştü.

CHP’li eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş da söz konusu kurultayın iptali için mahkemeye başvurmuştu. Savaş, kurultayda ‘delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı’nı savunmuştu.

‘Kurultayın iptali’ ve ‘yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması’ talebiyle ayrı ayrı açılan davalar 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

26 Mayıs’ta görülen davada mahkeme heyeti istenen ihtiyati tedbir talebini reddetmiş ve duruşmayı 30 Haziran’a ertlemişti. Mahkeme tutanağında ‘mutlak butlan’ (hukuki işlemin sözleşme ve kanunla belirlenmiş şartlara uymadığından geçersiz sayılması) ifadesi de ilk kez tutanağa geçmişti.

12 kişi hakkında üç yıla kadar hapis talebi

İddianamede, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında üç yıla kadar hapis istendi.

Haklarında ‘oylamaya hile karıştırma’ suçundan hapis talep edilen kişiler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de var.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37’nci maddeleri kapsamında ceza talep edildi.

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘mağdur’, eski Hatay Belediye başkanı Lütfü Savaş ‘müşteki’, İmamoğlu’ysa ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu’nun da ifadesine başvurulmak istenmiş fakat 7 Mayıs 2025’te avukatı Celal Çelik’e tebligat yapılmasına rağmen ifade vermemişti.

İmamoğlu, iddianamede yer alan 2 Mayıs 2025’teki ifadesinde, kurultay sırasında divan başkanı olarak görev yaptığını belirtip hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti. İfadesine göre İmamoğlu ayrıntılı savunma da yapmadı.

CHP’lilerin ifadeleri

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kurultay sürecine dair kendisine sorulan iddiaları yalanladı. Hakkında isnat edilen para dağıtma iddialarını reddeden Çelik, “Delegelere herhangi bir menfaat temin etmedim. Tanık ifadeleri asılsızdır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kurultay sürecinde kimseye maddi teklif sunmadığını belirtti. Hakkında ifade veren kişilerle yalnızca siyasi temaslar kapsamında tanıştığını belirten Tugay, Özgür Özel’i kendi iradesiyle desteklediğini belirtti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da 2 Mayıs 2025 tarihinde verdiği ifadesinde, herhangi bir yakınının İBB ya da iştiraklerinde işe alınmadığını, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Soruşturmada MASAK raporları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Ticaret Odası, Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu yazışmaları ile birlikte CD/DVD inceleme tutanakları ve Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü fezlekesi delil olarak dosyaya girdi.

İddianameden

İddianamede iddialara ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38’nci Olağan Kurultayı’nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP’li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1’inci tur oylama sonucunda 2’nci tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel’in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır.”