Küçükkaya: Kılıçdaroğlu 'CHP'yi adliyede tartıştırmam' dedi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin iddianamede ‘mağdur’ sıfatıyla yer alan eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Partimi adliyede tartıştırmam” dedi.

CHP 38. Olağan Kurultayı. Fotoğraf: CHP

Ankara başsavcılığı, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamış, mahkeme kabul etmişti.

İddianamede Kılıçdaroğlu ‘mağdur’, eski Hatay Belediye başkanı Lütfü Savaş ‘müşteki’, İmamoğlu’ysa ‘şüpheli’ sıfatıyla yer alıyor.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de olduğu 12 kişiye ‘oylamaya hile karıştırma’ suçlamasıyla bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.

Eski CHP lideri, gazeteci İsmail Küçükkaya’ya şöyle demiş:

“Partimi, cumhuriyeti kuran partiyi adliye koridorlarında konuşmam, partimi adliyede tartıştırmam. O nedenle ifadeye gitmedim, gitmem.”

Kılıçdaroğlu ‘Partimi, Cumhuriyeti kuran partiyi adliye koridorlarında konuşmam, partimi adliyede tartıştırmam. O nedenle ifadeye gitmedim, gitmem.’ pic.twitter.com/PB5rvLSCLW — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) June 3, 2025



