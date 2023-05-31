Onur Şener cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Müzisyen Onur Şener’in Ankara’da üç kamu personeli tarafından ‘istek parça’ tartışması üzerine öldürülmesine ilişkin beş sanığın yargılandığı davada istenen cezalar belli oldu.

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Ankara Çayyolu’ndaki bir eğlence mekanında üç kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediğini söyledi diye tartıştığı Şener’i öldürmüştü.

Saldırganlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişi İlker Karakaş ve Ali Gündüz’le Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TAİ) elektrik mühendisi Semih Soyalp’in yanı sıra arkadaşları Gözde Gündüz, Jale Erberk savcılık ifadelerinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Saldırının faillerinden Karakaş, Gündüz ve Soyalp tutuklanmış, iki şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA’nın haberine göre Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme başkanı, savcıdan esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi.

Savcı, Karataş ile Gündüz’ün ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk’in beraatlerini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek, davayı 5 Temmuz’a erteledi.

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen sanıkların ‘canavarca hisle kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.