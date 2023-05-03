Bir müzisyen daha ‘istek parça’ çalmadığı için öldürüldü

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Cihan Aymaz adlı sokak müzisyeni, ‘istek parçasını çalmadığı’ gerekçesiyle Mehmet Caymaz adlı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Müzisyen Cihan Aymaz. (Fotoğraf: Twitter)

Katil Mehmet Caymaz, Kadıköy rıhtımında dün akşam yanındaki ses sistemiyle saz çalan 30 yaşındaki Aymaz’dan istediği türküyü çalmasını istedi.

Aymaz’ın olumsuz yanıt vermesi üzerine kavga çıktı. Caymaz, elindeki bıçakla Aymaz’ı göğsünden yaraladı.

Aymaz denize düşerken Mehmet Caymaz da denize atladı.

Cihan Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırgan Caymaz’sa sahil güvenlik tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Cihan Aymaz hastanede hayatını kaybetti.

25 Ocak’ta Ankara Çayyolu’ndaki bir eğlence mekanında bürokrat olduğu öğrenilen üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediğini söyledi diye tartıştığı müzisyen Onur Şener’i öldürmüştü.

17 Aralık 2022’deki Ankara konseri sonrası alternatif rock müzik grubu Piiz’in davulcusu Mehmet Dudarık saldırıya uğrayıp yoğun bakıma kaldırılmıştı.