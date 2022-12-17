Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık’a saldıran şüpheli tutuklandı

Ankara konseri sonrası alternatif rock müzik grubu Piiz’in davulcusu Mehmet Dudarık’a saldırıp yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında, Çankaya’da 15 Aralık’ta bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası Piiz grubu üyesi Mehmet Dudarık’ı, ‘kız arkadaşının ayağına bastığı’ gerekçesiyle döven B.B.K’nin dün yakalandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı bildirilen açıklamada, müzisyen Dudarık’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Grubun sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İbni Sina Hastanesi’nde bulunan Dudarık’ın tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü bildirilmişti: “Sevgili kardeşimiz, grubumuzun davulcusu Mehmet Dudarık geçtiğimiz çarşamba günü Ankara’da verdiğimiz konser sonrasında, tanımadığı bir şahsın ‘ayağa basma’ bahanesiyle sataşması sonrasında arkası dönük bir şekilde telefonla konuşurken saldırıya uğramıştır. Kafasına aldığı çok sayıda darbe sonrası hastaneye kaldırılan davulcumuzun hayati tehlikesi devam etmektedir ve halen yoğun bakımda bulunmaktadır. Saldırgan şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna ve sevenlerimize üzüntüyle duyururuz.”