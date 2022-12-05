Onur Şener’in adı, Çankaya’da yeni yapılan parka verildi

Ankara’da, sahne aldığı eğlence mekanında ‘istek şarkı’ çalmadı diye öldürülen müzisyen Onur Şener’in adı Çankaya’da yeni yapılan bir parka verildi.

Öldürülen Onur Şener’in (solda) beş yaşında bir kızı var

Çankaya Belediyesi, Alacaatlı Mahallesi’nde yapılan ve kısa süre sonra hizmete açılacak parka ‘Onur Şener’ isminin verildiğini bildirdi.

Alacaatlı Mahallesi 4982. Cadde üzerinde, 3 bin 778 metrekare alana sahip parkın 2 bin 630 metrekaresinin yeşil alandan oluştuğu belirtildi.

Ayrıca, Çankaya Belediyesi tarafından Çayyolu’nda Onur Şener Hatıra Ormanı oluşturulduğu, Şener’in ailesinin yanı sıra TED Ankara Koleji Mezunları, Çayyolu Semt Meclisi ve Çukurca Leo Kulübü üyelerinin fidan dikimi yaptığı ifade edildi.